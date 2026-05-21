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好讀周報／故宮新三寶！肉形石身世揭祕 與翠玉白菜同位主人

聯合報／ 好讀周報
故宮新三寶之一「肉形石」。（圖／故宮提供）
故宮新三寶之一「肉形石」。（圖／故宮提供）

文／記者陳宛茜

去年出宮訪歐的翠玉白菜返台後，故宮還特別舉行歸國記者會。和翠玉白菜並列「故宮新三寶」的另一件人氣國寶肉形石，也負有重任，前幾個月出差到宜蘭蘭陽博物館展出。

肉形石因為和翠玉白菜搭檔成為「酸菜白肉鍋」而爆紅，故宮最新研究指出，肉形石的主人跟翠玉白菜的主人其實是同一人——光緒帝的妃子瑾妃。翠玉白菜和肉形石不只是「好麻吉」，還屬同一個主人所有。

故宮器物處助理研究員陳玉秀在故宮文物月刊上發表研究「肉形石的流轉」，從故宮檔案中爬梳肉形石的身世。她指出，1924年清室善後委員會整理紫禁城文物時，曾將此件肉形石登錄為「豬肉化石」。 而根據宣統7年（1915年） 農曆6月 「靜怡軒瓷銅玉陳設賬」所載 ：「肉變石一件，銅鍍金座」。文中所稱「肉變石」、不排除即是1924年清冊中所稱的「豬肉化石」。史料明確記述其配有銅鍍金座 ，與肉形石所附一件18世紀風格鍍金座 ，在材質上相互印證 。史料所記之「肉變石」，便是故宮新三寶之一「肉形石」。

若再進一步參照另一件檔案「清宮陳設檔案‧浮記收賬」 ，記載宣統10年正月初二「總管謙和傳端康皇貴妃阿娘賜肉變石一件 （銅座） 」。端康皇貴妃便是光緒皇帝之瑾妃 ，亦是宣統皇帝溥儀的「阿娘」。綜合前述史料判斷，肉形石為瑾妃所持有 ，後再轉賜予宣統皇帝 。

肉形石和翠玉白菜在北京故宮時便是「好麻吉」，第一次展出都是在1928年的「齋宮玉器陳列室」。根據故宮耆老那志良的回憶，他很早就看上了翠玉白菜的魅力，卻覺得肉形石不過是塊石頭，一開始並不想展出，同仁說情後才同意讓肉形石和翠玉白菜一起展出。沒想到白菜和肉的組合實在太吸睛，「一搭」後成為最佳拍檔。而在2010年的陸客時代，導遊總以「酸菜白肉鍋」形容翠玉白菜、肉形石與毛公鼎，因此誕生了新一代的故宮三寶。當時有「菜」有「肉」的故宮一天參觀人次動輒破兩萬，還被立委封為「菜市場」。

而早在1985年，那志良便提到翠玉白菜是瑾妃所居永和宮的擺設，並認為翠玉白菜是瑾妃的嫁妝。隔年翠玉白菜就成為5月號《故宮文物月刊》的封面文物，時任故宮院長的秦孝儀還引述詩經認為白菜象徵「清白」、其上的螽斯象徵多子多孫，翠玉白菜一夕成名。肉形石則在40年後，才考證出同為瑾妃之物。

在捷克國家博物館舉辦的「故宮文物百選及其故事」特展中，翠玉白菜的女主人瑾妃首次跟翠玉白菜同框。記者陳宛茜／攝影
在捷克國家博物館舉辦的「故宮文物百選及其故事」特展中，翠玉白菜的女主人瑾妃首次跟翠玉白菜同框。記者陳宛茜／攝影

肉形石 國寶 故宮 陳玉秀 翠玉白菜 好讀周報

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