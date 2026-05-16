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115會考寫作／國文作文題目淺顯易懂 考生嘆：其實沒那麼好寫

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
國中會考作文題目淺顯易懂，考生認為其實沒那麼好寫。記者郭韋綺／攝影
國中會考作文題目淺顯易懂，考生認為其實沒那麼好寫。記者郭韋綺／攝影

國中會考國文作文以「賦予舊事物新生命」為核心，考生認為很好發揮，從環保、回收與生活創意切入，但也有考生說，題目不難懂卻很抽象，知道在講創新，但要寫得深入，就要看寫作能力和生活觀察，「其實沒那麼好寫」。

今年作文題目都是文字敘述，沒有搭配圖表，內容提到園遊會中的以物易物、花磚再利用、香蕉變身蛋捲等案例，讓舊東西重新被珍惜，多數考生解讀，就是把原本有意義的東西，跟另外一個東西放在一起，再碰撞出新的色彩。

考生許洺榕分享，自己是從不同文化價值觀切入，探討歐美與台灣對生活態度、價值觀的差異，嘗試把不同觀念重新融合，他說自己平常就對各國文化有興趣，也有研究，因此選擇從這個方向發揮。

考生王紫瑩說，她以大地色盆栽象徵被汙染的土壤破題，再以白色紗布代表土地受到傷害後留下的傷口，最後埋下一顆種子，希望在遭受汙染的環境，依然能長出新的生命，帶出希望跟環保，她也提到本身是童軍，平常就接觸環保與減碳概念，看到題目時，很自然聯想到淨零碳排、資源回收方向。

她表示，今年作文題目比過去強調數據統整或科技議題的題型更容易發揮，比較偏生活經驗，若想拿高分，仍需要有較深層的思考與創意轉化，但比起詞藻華麗，把舊事物寫出層次與深度，更能脫穎而出。

考生施睿勝說，他從宗教文化切入，希望拜拜氛圍變得更輕鬆歡樂，不要那麼壓抑，把傳統祭拜音樂改成節奏感較快的音樂，最後把螢光棒取代線香，「保留原本的意義，但形式可以多變」。

林姓考生說，他以家中搬家時翻出一支第一代iPhone為主題發想，這是一個劃時代的產物，不想把它當成單純廢棄物丟掉，而是把舊手機改造成能掛在書包上的吊飾，作為紀念。

他還安排同學質疑「就算變成紀念品，它還是廢棄物啊」，但反駁「它不一定是廢棄物，它還是有它的價值」，最後完成作品後也讓同學驚訝。

他說題目看似生活化、不艱深，但若要寫得情感真摯、內容深刻，考驗寫作能力與生活觀察，乍看平凡的命題，實際上並不容易發揮。

115會考 香蕉 作文

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