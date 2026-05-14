「登革熱」警訊：別讓蚊子變危機！

隨著氣溫逐漸升高，病媒蚊孳生風險也隨之增加，登革熱防治仍不可忽視。無論是旅遊、返鄉，或是平時出入校園與社區環境，只要周遭存在積水容器，形成適合病媒蚊孳生的環境，都可能增加登革熱傳播風險。根據疾病管制署傳染病統計資料截至2026年5月初，國內登革熱病例仍以境外移入為主要風險來源之一，且個案多與東南亞等流行地區相關。因此，民眾應持續落實日常防蚊措施與環境管理，定期巡檢並清除積水容器，才能有效降低病媒蚊孳生與疾病傳播風險。

登革熱主要透過病媒蚊叮咬傳播，當蚊子叮咬感染者後，病毒會在蚊體內繁殖，經過一段時間後，再叮咬其他健康的人，形成傳播循環，被感染的人在初期並不一定會立即出現症狀，需經過潛伏期後才可能發病，因此較不易在日常生活中察覺，也增加了傳播的可能性。

為了讓學生更了解登革熱的形成原因與日常防治方式，力宇教育Ruby老師帶領同學從生活環境出發，認識常見的孳生條件，並思考如何在日常中落實防蚊措施，降低感染風險。

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