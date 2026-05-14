酒精竟然殺不死它？ 揭密校園大魔王：諾羅病毒！

還記得《葬送的芙莉蓮》開場芙莉蓮若無其事的與勇者一行人相約再看一次「半世紀流星雨」的名場面嗎？最新天文學觀測指出宇宙中最壯觀的事件「黑洞合併」可能能在百年內發生，如果你也有把握和芙莉蓮一樣長壽，或許可以現在就約個勇者一起準備去重力波天文台看史詩級大場面？ 近期，有群天文學家逮到一對超大質量黑洞（supermassive black hole）正以極近距離共舞，這場百年間隨時可能發生的宇宙大車禍，連地球都可能感受到一些震盪。 噴流裡面還有另一個逆噴流 這篇發表在《皇家天文學會月汛》（Monthly Notices of the Royal Astronomical Society）的新研究，扒開了星系Markarian 501的真面目。過去天文學家認為這顆耀類星體（blazar）星系中心只有一個孤獨的黑洞，噴發著單一高能輻射噴流。 研究團隊在海量資料中揪出了第2道逆時針旋轉的隱藏噴流。這道噴流的主人是另1個黑洞，兩者質量都在太陽的1億到10億倍之間，構成一個極其罕見的雙黑洞系統。這兩個宇宙級「巨獸」正以驚人的速度順時針互相繞行，有多快？大約每121天就轉一圈。 解開幾十年的無線電

2026-05-14 08:00