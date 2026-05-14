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酒精竟然殺不死它？ 揭密校園大魔王：諾羅病毒！

聯合新聞網／ 力宇教育

近期校園疑似「諾羅病毒」事件引起關注。根據聯合新聞網於2026年3月20日報導，屏東縣某國小近日出現多名師生上吐下瀉，事件發生後有51名學生因腸胃不適請假，其中2名學生住院觀察，學校也已暫停廚房作業並進行環境清消。

「諾羅病毒」是造成病毒性腸胃炎的常見病原，傳染力強，可能透過受污染的食物、水、環境表面，或接觸病人的嘔吐物與排泄物而傳播。更需要注意的是，許多人以為噴酒精就能完成消毒，但諾羅病毒屬於「無套膜病毒」，酒精消毒效果有限，正確清消與勤洗手才是防疫關鍵。

針對學生對於「諾羅病毒」的疑問，力宇教育Ruby老師將從近期校園事件出發，帶領同學認識諾羅病毒的傳染途徑，以及正確防疫方式，幫助學生把課堂知識連結到生活情境。

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