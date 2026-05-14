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新聞中的公民與社會／婚宴遊戲比腕力遭折斷手 求償87萬敗訴

聯合報／ 台南一中廖翠雰老師／撰寫

一、時事掃描

台中市陳姓女子是物理治療師，兩年前參與婚禮，被主持人點名上台抽捧花、參與「遏手把（台語：比腕力）」的小遊戲，未料過程中陳女遭莊姓女健身教練施力壓制，導致右手骨折、神經損傷等傷勢，陳女向莊女求償87萬元，二審近日審結，仍認定陳女有相關背景，同意參賽已默認可忍受其風險，判免賠確定。【2026/5/4聯合報】

二、命題趨勢

比腕力骨折案核心是民事侵權行為之成立要件、自願承擔風險。民法侵權行為成立要件是具備故意或過失、行為違法性。法官認定莊女全力求勝符合競技本質，未違反注意義務，故不具過失。陳女明知活動具風險仍自願參與時，法律上視為其願意承擔該風險。籃球鬥牛，若球員間碰撞若非惡意違規，屬自願承擔之容許風險；打架約定則違反公序良俗，不適用自願承擔風險，傷者仍可請求賠償。命題關鍵詞：傷害罪與阻卻違法、自願承擔風險與侵權行為、運動競技風險界定、扭矩分析。SDGs目標：SDG3健康福祉、SDG16和平正義與健全制度。

三、牛刀小試

物理治療師陳女在婚宴比腕力遊戲中受傷，向健身教練莊女請求民事賠償。法官認為：「爭取勝利本為比賽本質，若要求參賽者控制力道，顯與比賽本質相悖」，最終判決莊女免賠。根據上述判決邏輯，下列關於民事責任的法律評價何者正確？

(A)莊女施力過猛導致陳女骨折，客觀上已構成權利濫用，應負賠償責任

(B)陳女具備醫療背景，對參賽風險應有預見，自願參賽屬於自願承擔風險

(C)比腕力契約因陳女受傷而自動失效，陳女仍可轉依無因管理請求損害賠償

(D)法官認定莊女免賠，係因其行為屬於正當防衛，阻卻了侵權行為之違法性

答案：B

解析：(A)莊女依競賽規則求勝，並非以損害他人為主要目的，不構成權利濫用。(B)陳女明知風險仍參與，且專業背景強化了其風險預見能力，符合自願承擔風險之要件。(C)競技傷害與契約失效或無因管理無涉。(D)正當防衛須針對不法侵害，比腕力係合意活動，對方施力非不法侵害。

四、歷屆試題

阿麗與18歲的阿雄是男女朋友，阿麗因20歲的阿國介入而疏遠阿雄；阿雄憤而約阿國談判，二男約定以打架解決，結果阿雄打傷阿國。關於阿國、阿雄的權利主張，下列敘述何者正確？(2017指考)

(A)二男約定打架解決，契約成立，傷者阿國只能自認落敗，無法對阿雄主張權利

(B)縱二男約定打架解決，因屬非法，傷者阿國仍得依法對阿雄主張侵權損害賠償

(C)若阿雄打架時因閃過阿國攻擊而打傷阿國，即是正當防衛，可主張阻卻賠償責任

(D)打架獲勝的阿雄依約定可要求阿國遠離阿麗，且阿雄未成年，故無須負賠償責任

答案：B

物理治療師 台中市 教練

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