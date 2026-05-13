A流未退、B流升溫，成為新潮「流」
近期流感疫情持續升溫，根據疾管署最新數據顯示，流感在三月份的疫情上升約2成，其中B型流感病毒在其中佔比已逼近7成，成為本季流感流行的主要型別。在2026年3月17日至23日期間，新增12例流感併發重症病例及4例死亡病例。本流感季截至三月底為止，累計已有591例流感併發重症病例，其中118例病例不幸死亡。
流感（Influenza）是一種由流感病毒引起的急性呼吸道傳染病，主要分為A、B、C、D四型。其中，A型和B型流感是每年季節性流感流行的主要病原體，B型流感病毒相較於A型流感病毒，通常在流感季的後期達到高峰，主要透過飛沫、接觸及在密閉空間中傳播。常見族群主要為兒童及青少年，其病毒特性較為穩定，變異性較少。
為增加學生「B型流感」的認識，力宇教育Ruby老師帶領同學們瞭解B型流感，從「B型流感」的傳染途徑、症狀、常見族群、流行時間與規模，再與常見的Ａ型流感分析差異，幫助學生認識B型流感，降低感染的風險。
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