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我與素養的距離／瘋媽祖 follow臺灣限定的朝聖之路

聯合新聞網／ 力宇教育

每年農曆3月，臺灣重要宗教文化活動—白沙屯大甲鎮瀾宮媽祖遶境，都會吸引大量民眾參與。沿途信徒徒步跟隨神轎前進，有些人甚至會連續走好幾天，居民自發提供食物與休息場所，展現濃厚的人情味與地方凝聚力；這不只是宗教活動，更與臺灣的歷史、社會與文化密切相關。

究竟媽祖信仰是如何傳入臺灣？遶境活動又具有哪些宗教、歷史與社會意義？就讓力宇教育的彤妤老師，帶你一起深入認識臺灣重要的民間信仰文化——媽祖遶境吧！

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