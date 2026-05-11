我與素養的距離／瘋媽祖 follow臺灣限定的朝聖之路
每年農曆3月，臺灣重要宗教文化活動—白沙屯與大甲鎮瀾宮的媽祖遶境，都會吸引大量民眾參與。沿途信徒徒步跟隨神轎前進，有些人甚至會連續走好幾天，居民自發提供食物與休息場所，展現濃厚的人情味與地方凝聚力；這不只是宗教活動，更與臺灣的歷史、社會與文化密切相關。
究竟媽祖信仰是如何傳入臺灣？遶境活動又具有哪些宗教、歷史與社會意義？就讓力宇教育的彤妤老師，帶你一起深入認識臺灣重要的民間信仰文化——媽祖遶境吧！
延伸資訊：
【Ai學霸-小中高數位學習平台】國中社會2上(108新綱) 適用114學年
https://www.ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10712
【Ai學霸-小中高數位學習平台】產品介紹
https://www.ai-dux.com/bookshelf
【Ai 學霸-小中高數位學習平台】免費試讀申請
https://www.ai-dux.com/trial/index
【Ai 學霸-小中高數位學習平台】更多升學資訊
https://www.facebook.com/learn.exam.ask.diagnosis/
【力宇教育】
▪整理包／115國中教育會考最後衝刺！考場時程、A++高分關鍵全掌握
▪抓包AI代筆！成大全校信驚見「幫我縮減內容」 網笑瘋：Email不能收回
▪老師「弄丟」聯絡簿？媽媽打開竟藏超催淚驚喜 網看哭：小孩會記一輩子
▪碩生學習亂象多…頂大博士生怒轟「乾脆讓AI讀」 網笑：抱歉會請AI改進
▪問一下都不行？連假求助老師未回 家長喊「很難受」網傻眼：乾脆用聯絡簿
▪外國人求救他竟回謝謝！胡志強「說出來讓他人痛苦」學英文 當上總統翻譯、外長
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。