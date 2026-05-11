我與素養的距離／瘋媽祖 follow臺灣限定的朝聖之路

半夜剛要睡著，耳邊突然響起一聲細細的嗡鳴。你揮手亂拍，牠卻像早就鎖定目標一樣，又繞回來，還特別愛貼著臉飛。 這種蚊子被「鎖定」的感覺，其實不只是錯覺。最新研究用數千萬筆飛行資料發現，蚊子找人並不是亂飛，而是有策略地整合各種感官訊號，甚至會優先靠近你的頭部。 5300萬筆飛行軌跡，蚊子其實很會算 這項研究由喬治亞理工學院（Georgia Institute of Technology）與麻省理工學院（Massachusetts Institute of Technology）合作完成。研究人員在密閉空間中釋放雌性的埃及斑蚊（Aedes aegypti），並用紅外線攝影機以每0.01秒記錄牠們的位置，累積超過5300萬筆數據與40萬條飛行軌跡。 接著，他們用貝氏推論（Bayesian inference）從龐大的資料中反推出行為規則，把看似複雜的飛行路徑濃縮成不到30個參數。 這意味著，蚊子的行動其實可以被數學描述。那些看起來隨機的飛行，其實遵循著穩定的模式。更重要的是，這套模型能成功重現實驗中觀察到的行為，顯示蚊子的搜尋過程並不混亂，而是有結構、有策略的。 在空中切換模式：探索

2026-05-09 08:00