好讀周報／「表達」成日本入學基本要求 模擬聯合國、YouTube練口條新風潮

文／陳韻涵輯

日本大學入學考試近年來愈來愈重視「綜合選拔」機制，要求考生不只要能解題，更需具備獨立思考與清楚表達的能力。學生透過各種方式練習口語表達技巧，有人在模擬聯合國的舞台上扮演外交官，有人練習對著鏡頭說話並剪輯成YouTube影片，也有人端坐舞台，表演日本傳統單人敘事藝術「落語」。

「每日新聞」報導，探究式學習在中小學課程中的比重也逐漸增加，學生被期待能提出問題、組織想法並有條理地與他人溝通。這樣的轉變促使家長與教育人士積極尋找正規課程以外的表達能力培訓管道，口語表達教室如雨後春筍般出現。

送孩子來上口語表達課的一名母親坦言，當年在學校從未接受任何簡報訓練，直到踏入職場才驚覺無從應對。她說：「我不希望我的孩子也這樣，我希望他成為一個能清楚表達意見的人。」

這番愛子心切的話成為日本社會對口語溝通能力期望的縮影，凸顯清晰表達思辨內容的要求，從職場蔓延至學校。

●模擬聯合國 幼稚園開始學溝通

溝通能力並非天賦，而是可以透過練習逐步累積的技能。東京口語表達教室「Hanaso Lab」招收幼稚園到國小的學生，每周召開「兒童模擬聯合國」會議。學生各自扮演不同國家的代表，闡述全球議題相關內容，並與同儕討論改善人類生活的對策。

一名學生表示，中國出土許多化石，讓她深深著迷，因此她選擇代表中國發言。另一名學生則希望讓全世界都知道澳洲原住民喝的「螞蟻飲料」，因為這個有趣的話題會逗樂大家。

指導老師竹岡智子說：「在這個需要與全球人溝通的時代，能夠簡明扼要地傳達自己的感受與結論，將會愈來愈重要。」

探究式學習在中小學課程中的比重逐漸增加，口語表達教室在日本如雨後春筍般出現。圖為「Hanaso Lab」每周舉辦的「兒童模擬聯合國」會議。（圖／Hanaso Lab）

探究式學習在中小學課程中的比重逐漸增加，口語表達教室在日本如雨後春筍般出現。圖為「Hanaso Lab」每周舉辦的「兒童模擬聯合國」會議。（圖／Hanaso Lab）

●影片創作 從興趣學敘事邏輯

數位媒體也是練習口條的媒介，在東京澀谷區的影片製作教室「數位媒體也是練習口條的媒介，在東京澀谷區的影片製作教室「Fulma」，指導老師中里福谷以一對一線上課程的方式，帶領學生同步學習數位內容創作與網路素養。課程先要求學生先開口分享最近覺得有趣的事，再以這個主題為起點，逐步建構影片結構與敘事邏輯。

就讀國中一年級的松川颯太經營「超快樂松果」的YouTube頻道，內容是開寶可夢卡包。他根據老師的建議，反覆調整剪輯技巧與畫面安排。他說：「我做影片，是為了讓看的人開心。」中里表示，這堂課的目標並不是將學生訓練成專業的影音創作者，而是「透過喜歡的事情，發展自己的強項」。

」，指導老師中里福谷以一對一線上課程的方式，帶領學生同步學習數位內容創作與網路素養。課程先要求學生先開口分享最近覺得有趣的事，再以這個主題為起點，逐步建構影片結構與敘事邏輯。

就讀國中一年級的松川颯太經營「超快樂松果」的YouTube頻道，內容是開寶可夢卡包。他根據老師的建議，反覆調整剪輯技巧與畫面安排。他說：「我做影片，是為了讓看的人開心。」中里表示，這堂課的目標並不是將學生訓練成專業的影音創作者，而是「透過喜歡的事情，發展自己的強項」。

●小五生練落語 克服演說焦慮

不同於新興數位媒體，日本傳統說書藝術「落語」也在這波浪潮中找到新定位。

落語是發源於江戶時代的日本傳統單口說書藝術，表演者透過聲音、表情和一把扇子，獨自分飾多角講故事，需要極高的表達能力才有辦法勝任。

小學五年級的橋本友久在東京中央區的「落語研究所」上台練習這項經典說書技藝，負責指導的本格古典派落語家金原亭世之介表示，他希望學生先模仿優秀的表演者，再從中尋找屬於自己的說書風格。

橋本表示，練習落語讓他克服過去對於開口演說的焦慮：「我現在已經不再那麼擔心上台演講了。」

橋本的同班同學越野友希則說，學習落語意外激發她對歷史與國際事務的濃厚興趣。她說：「我的夢想是成為首相。」

「落語」需分飾多角講故事，要有極高的表達能力才能勝任。圖為大阪松陰女子大學的學生挑戰用英語表演落語。（圖／讀賣新聞）

●有效溝通／學會傾聽 理解對方 數位禮儀 減少誤解

專家指出，無論透過哪種途徑練習口條，真正的溝通能力不僅止於「敢開口說」。美國語言治療平台「Better Speech」彙整，青少年最需要培養的溝通技能涵蓋傾聽、自我表達、情緒管理，以及數位禮儀等多個面向，且這些能力可透過有意識的練習而進步。

專家強調，有效溝通的起點是傾聽，而非表達。主動傾聽必須透過眼神接觸、適時回應和複述對方的話，讓對方感覺被理解。研究顯示，具備主動傾聽能力的青少年，自我認同感更強，情緒管理能力也更好。

在自我表達方面，專家建議練習以「我覺得…因為…我希望…」為結構的句型，這會讓對話著重感受與需求，避免讓對方感受到被指責，降低衝突發生的機率。肢體語言也很重要，挺直身體說話、適當的眼神接觸與開放的手勢，能留下誠懇與自信的印象，尤其在視訊溝通中特別重要。

此外，由於現代人大量使用數位平台對話，數位溝通禮儀不容忽略。文字訊息缺乏語氣與表情，傳送前確認語氣是否得當，是減少誤解的基本練習。

●有此研究／大量提供口語素材 YouTube可訓練表達

《社交事務研究期刊》研究證實，影音平台內容創作可用以訓練表達能力。該研究招募400名中學生，探討YouTube是否有助於提升書面與口語溝通能力，結果發現70%的學生表示透過觀看YouTube影片，對話技巧長足進步。

研究指出，YouTube提供大量真實語境下的口語素材，無論是18分鐘演講「TED Talks」、訪談節目還是日常vlog，都讓觀看者在不知不覺中，接觸各種演說腔調、語速控制與想法組織的方式，有助建立對於語言節奏的直覺。

研究指出，自行錄製影片的效益更勝於單純地被動觀看。從構思腳本、實際開口，到反覆觀看與修改，整個過程形同有反饋的口語練習，有拍攝經驗的學生在發音、說話流暢度與邏輯連貫性方面的技能均有顯著提升。

在書寫的文字造詣方面，約46%的學生認為YouTube幫助他們擴充字彙量，84%的學生表示YouTube讓他們更能獨立完成寫作，90%的學生則認為YouTube讓他們更積極參與線上課堂討論，溝通自信也隨之提升。

研究結論建議，有效運用YouTube訓練口說和寫作能力的方法，包括修改影片腳本、主動複述內容、嘗試錄下自己說的話並聆聽改進，以及在留言區認真地以文字表達想法。

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