新聞中的公民與社會／原訂4月22日出訪…賴總統赴史瓦帝尼喊卡 從國際關係理論如何判斷

一、時事掃描

賴總統專機遭撤飛航許可 美國務院：這些國家在中國要求下行事 賴清德總統原訂4月22日出訪非洲友邦史瓦帝尼，不過最後臨時喊卡，美國國務院發言人22日表示，美國對有國家撤銷賴清德總統專機的飛航許可表示關切，認為這些國家是在中國的要求下行事。【2026/4/23聯合報】

二、命題趨勢

在權力不對稱的國際體系中，國家決策往往受到外部影響。本次總統出訪受阻顯示，原以飛航安全為目的之空域管理機制，可能在特定情境下被重新詮釋並轉化為外交操作工具。此種制度功能轉化，亦見於俄烏戰爭期間多國限制航權、卡達斷交危機中的區域性交通封鎖，反映制度運作與權力結構的交互作用。本新聞命題焦點：制度政治化與權力運作、空域控制與外交壓制、國際參與受限與權力不對稱。SDGs目標：SDG16和平正義與健全制度、SDG17夥伴關係。

三、牛刀小試

2026年4月，賴清德總統原訂出訪史瓦帝尼，但航線途經之塞席爾、模里西斯、馬達加斯加等國臨時撤銷飛航許可，導致行程取消。媒體指出，此為首次因空域封鎖而取消總統出訪。美國國務院表示，相關國家可能是在中國要求下行事，並批評此舉濫用國際民航體系，將飛航情報區(FIR)由安全機制轉化為政治工具。中國則否認施壓，強調各國係依一中原則作出決策。有學者指出，此事件反映空域管理權、經濟影響力、國際制度之間的交互作用，並可能影響特定政治實體的國際參與。依據上述情境，從國際關係理論觀點判斷，下列敘述何者最不適切？

(A)國際制度的存在，使國家間的權力運作多轉為透過規範協調而非策略競逐

(B)國家對制度的遵循，可能同時反映其外交立場與外部權力關係的交互影響

(C)國家可以藉由間接影響他國決策，將制度性資源轉化為延伸其權力的工具

(D)國際制度可能在權力結構影響下，被重新詮釋其功能並服務特定政治目的

答案：A

解析：(A)偏向制度促進合作的理想描述，未反映本案權力競逐(B)制度遵循受外交立場與外部壓力影響(C)透過影響他國決策，間接運用制度擴張影響力(D)制度功能被重新詮釋並服務政治目的。

四、歷屆試題

國際間的連結越來越緊密，晶片在美國設計、在臺灣運用歐洲的機器製造、在東南亞封裝、在中國組裝，雖已是日常模式，但供應鏈的依賴常被當成貿易戰的武器。此外，歐盟國家的能源安全遭受俄羅斯威脅，海底通訊電纜也成為破壞的標靶，有些國家的企業更遭遇網路攻擊而蒙受重大損失，其中有大量網攻源自俄羅斯和中國，且因攻擊來自境外，難以確認實際攻擊者並將其繩之以法。根據資料內容，最能支持下列哪項全球化的論述？(2025分科)

(A)全球經濟供應鏈易受俄國和中國的影響

(B)全球通訊網路有賴關鍵強權國家的保護

(C)全球關連使國家治理面對更複雜的挑戰

(D)全球化下更需國際合作以防止跨國攻擊

答案：C