國中數學／模擬考成績不只比高低！盒狀圖看出班級差距關鍵
近期模擬考成績公布，有老師利用「盒狀圖」整理班級成績分布，引導同學從不同角度觀察表現差異。
老師指出，盒狀圖能快速呈現整體數據狀況，包括多數學生的成績範圍，以及最高與最低分的位置。其中，中間的盒子代表「大部分學生」的表現，盒子越長表示成績差距較大；越短則代表表現較集中。
應用在模擬考上，如果某班盒子的位置整體偏向高分端，代表整體程度較佳。但若盒子很長，則顯示班內落差明顯；相反地，盒子較短的班級，通常學習狀況較平均。此外，兩端延伸的線則反映極端高分或低分，能看出是否有特別突出的個別表現。
力宇教育的李熙老師表示，透過影片講解能更完整掌握盒狀圖的判讀技巧。盒狀圖廣泛應用於成績分析與各類數據整理，當同學學會從圖表中抓出重點，不僅能提升解題能力，也能在面對各種資訊時，更快速做出判斷。
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