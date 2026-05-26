科學人／當電腦出現第二個游標…我的工作就變了

同事正在用我的電腦，她突然驚呼了一聲：「你的電腦怎麼會自己動！我明明就沒有碰它。」

我知道她看到什麼。

我的電腦現在有兩個滑鼠游標。一個是我在用的，另一個是AI Agent在用的。

借用簡立峰老師的比喻，我的工作是一個鍵盤白領，所有事情都在電腦上完成。過去的一個月裡，我的電腦多出了一個會自己移動的游標，而我比自己想像中的更快就習慣它了。

同事說，我最近的回信，變得比較有禮貌了。因為這些信，都不是我寫的。

AI Agent進入我的Google信箱，找出客戶的信，打開Word，生成報價單，把PDF上傳，再把回信的草稿寫好。我的工作是最後按下寄送的按鈕。

客戶回了我的信，丟了一張很長的表單過來，要我填寫廠商資料。我叫AI Agent去填，順便提醒它去經濟部的網站，查詢完成之後，再截圖。

另一個客戶又來信，說希望更換報價單的統編跟聯絡人。AI Agent就把新的PDF、新的回信生出來了。

最神奇的那一次，是客戶要求報價單附上存摺影本。我看著它自己翻我的Google Drive，找到圖片，貼進Word，另存成PDF，重新寄出。

我按下寄送按鈕。

我以前還會檢查它寫的每一封信，現在我幾乎不檢查。過去一個月，從這台電腦發生的錯誤，幾乎都是我自己犯的，不是它犯的。它比我更會用電腦，更少犯錯。

於是工作的形狀變了。我從動手的人，變成發包的人。任務不再是親手做完，而是把它界定清楚、把權限交出去、把結果擔下來。我替它挑工具，告訴它哪些能碰、哪些不能碰；剩下的時間，替我們兩個找下一件更值得做的事。

你假如今天想要體驗，你可以訂閱一個ChatGPT Plus帳號，下載Codex App，安裝Computer Use工具。

AI Agent今天的任務每次新台幣10元，我自己一個月會花到1.4萬元。

AI Agent真的貴。但還是比人的最低工資便宜。

（本文出自2026.5.1《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）

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