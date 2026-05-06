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聯合報寫作教室／會考作文得分關鍵──主題句的布置策略

聯合報／ 寫作教室講師趙文霙／撰寫

會考評審老師平均每兩分鐘閱畢一篇作文，在這樣的時間壓力下，若第一段無法傳達對題目的看法，拖到第三段才隱約看出立場，恐怕很難取得好成績。所以除了把道理說得深刻，更重要的是：如何在最短的時間內，讓評審掌握文章的重點。「主題句」的布置策略，就是讓評審秒懂、想給高分的關鍵！

什麼是主題句？

「主題句」是用一句話說明白「這段在說什麼」。它不是裝飾，而是導覽──有了它，評審可以瞬間理解你想表達的思想，沒有它，再好的內容也可能淹沒在一片文字海裡。

首段：點題，讓評審知道你的立場

文章開頭千萬不要繞太久才切題。有效的開頭，除了漂亮的鋪排，一定要交代清楚兩件事：本文的主題是什麼，以及自己的立場。以預試題〈癌末少女的選擇〉為例，題目要求考生代入一名面臨死亡的十四歲少女，說明自己會不會選擇冷凍保存。若立場持反對意見，第一段的主題句可這樣安排：「如果我是那名少女，我不會選擇冷凍，我寧願用僅剩的時間，把愛好好說出口。」先說選擇，再說理由的核心，讓評審讀完便知作品的走向，不需要猜測。

中間段落：標路，讓評審跟著你的思路走

每個中間段落的段首，都應該有一句主題句，告訴評審「這段在說什麼」。同樣以反對冷凍的立場為例，第二段從恐懼出發：「死亡是一次告別，孤獨是一生流放。」第三段轉向對家人的情：「愛，要趁人還在，不能押在百年後。」第四段昇華為對生命的感悟：「放手，是我最後能為自己做的決定。」三句主題句，評審掃過去就能抓到整篇的論點架構：先說自己怕什麼，再說為了誰，最後說出對生命的看法。層次清晰，分數自然高。

結尾：收攏，帶回題目的關鍵字

結尾最穩的寫法，是帶回題目的關鍵字，讓文章有頭有尾。例如：「這個選擇並不是放棄，而是我相信：好好道別，是我能給的最後一份愛。」「選擇」二字呼應題目，文章就有了完整的收束。

寫完之後，回讀一遍，確認每段都有主題句，就是最有效的穩定得分策略！

作文

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