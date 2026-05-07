科學人／吃土當吃補？狂嗑人類零食後…獼猴挖土整腸胃 還有屬性偏好
一隻猴子在吃完冰淇淋或洋芋片後，下一步竟然開始啃泥土？
在直布羅陀，一群巴巴里獼猴（Barbary macaque）最近被觀察到頻繁出現這種行為，而且吃得還不算少。研究人員發現，這並不是隨機或偶發，而是帶有明顯規律。
科學家推測，這種吃土的行為，可能是在調節腸胃，用來抵銷牠們日常攝取的人類零食所帶來的影響。
零食猴子
直布羅陀約有230隻獼猴，分成八個族群生活。雖然當地管理單位每天會提供水果、蔬菜與種子，但牠們的實際飲食，早已混入大量人類食物。
觀察顯示，將近五分之一的食物來自遊客與當地人，包括洋芋片、巧克力棒、冰淇淋、M&M’s巧克力，甚至可樂與果汁。熱門觀光區的猴群，接觸這些食物的機率更高，也更容易大量攝取。
而最常接觸遊客的族群，正好也是吃土最頻繁的一群。這種行為在旅遊旺季最明顯，到了冬天，當遊客減少，攝取垃圾食物的比例下降約40%，吃土的頻率也跟著減少超過30%。
吃土顧腸胃
研究人員觀察到，猴子有時會在吃完冰淇淋、餅乾或麵包後不久，轉而去啃泥土。這種刻意的行為，在科學上稱為食土癖（geophagy）。
領導研究的劍橋大學靈長類行為生態學家席爾凡・勒穆瓦納（Sylvain Lemoine）認為，這可能與腸道菌相有關。
高油、高鹽、高糖的食物，會打亂腸道微生物的平衡，而土壤中的礦物質與微生物，可能有助於恢復這種平衡，減緩腸胃不適。換句話說，這些猴子可能是在用環境中的資源，調整被零食干擾的消化系統。
一個關鍵觀察是，那些幾乎不接觸遊客的猴群，沒有出現吃土行為。這讓吃土與人類食物之間的關聯變得更加明確。
吃多少零食，就補多少土
研究團隊記錄到44隻猴子、共46次吃土行為，顯示這並不是個別例外。
不同族群甚至會偏好不同種類的土壤。多數猴子會選擇直布羅陀常見的紅土（terra rossa），但有些族群則偏好柏油路面坑洞中的泥土。
這種差異顯示，吃土不只是本能反應，也可能透過觀察與模仿在群體中傳遞，形成類似文化的行為模式。
自我修復，但風險還在
從結果來看，吃土可能是一種緩衝機制，用來減輕高熱量、低纖維食物對腸胃的影響。
不過，這種做法本身也可能帶來風險。許多土壤來自道路附近，可能含有車輛排放的污染物。研究團隊也表示，未來將進一步分析這些土壤的污染程度。
寶拉・佩布斯沃斯（Paula Pebsworth）指出，食土在靈長類中並不罕見，常與解毒或補充礦物質有關，但在這個案例中，更像是一種對人類干擾的適應行為。
與其讓動物自己調整，更直接有效的方式，仍然是減少牠們接觸人類食物的機會。
資料來源：
1.Gibraltar’s monkeys eat mud ‘to avoid upset stomachs from tourist junk food’ | Gibraltar | The Guardian
2.Lemoine, S., et al. (2026). Geophagy in Barbary macaques (Macaca sylvanus) as a potential response to anthropogenic food consumption. Scientific Reports. https://doi.org/10.1038/s41598-026-44607-0
（本文出自2026.4.25《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）
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