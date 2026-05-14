科學人／大場面要來了？百年內人類或許能看到兩大黑洞互撞
還記得《葬送的芙莉蓮》開場芙莉蓮若無其事的與勇者一行人相約再看一次「半世紀流星雨」的名場面嗎？最新天文學觀測指出宇宙中最壯觀的事件「黑洞合併」可能能在百年內發生，如果你也有把握和芙莉蓮一樣長壽，或許可以現在就約個勇者一起準備去重力波天文台看史詩級大場面？
近期，有群天文學家逮到一對超大質量黑洞（supermassive black hole）正以極近距離共舞，這場百年間隨時可能發生的宇宙大車禍，連地球都可能感受到一些震盪。
噴流裡面還有另一個逆噴流
這篇發表在《皇家天文學會月汛》（Monthly Notices of the Royal Astronomical Society）的新研究，扒開了星系Markarian 501的真面目。過去天文學家認為這顆耀類星體（blazar）星系中心只有一個孤獨的黑洞，噴發著單一高能輻射噴流。
研究團隊在海量資料中揪出了第2道逆時針旋轉的隱藏噴流。這道噴流的主人是另1個黑洞，兩者質量都在太陽的1億到10億倍之間，構成一個極其罕見的雙黑洞系統。這兩個宇宙級「巨獸」正以驚人的速度順時針互相繞行，有多快？大約每121天就轉一圈。
解開幾十年的無線電觀測謎團
幾十年來，這顆星系的觀測數據總是讓天文學家摸不著頭腦，無線電望遠鏡觀測數據顯示，它噴流的方向老是在變，而小尺度和大尺度結構的走向完全對不上。如果中心只有一台單引擎，根本解釋不了這種奇怪的扭曲。
這個雙黑洞系統的發現終於讓一切豁然開朗。論文指出，這兩個黑洞的重力交互作用加上長達7.4年的軌道面進動週期，讓整個噴流系統像個失控的花園灑水器一樣旋轉位移。洗清了過去那些互相矛盾的觀測數據帶來的謎團與疑慮。
特長基線陣列拍下美麗愛因斯坦環
研究團隊翻出特長基線陣列（Very Long Baseline Array）在2011到2023年間收集的83組資料，鎖定43GHz的高頻波段重新建模分析。他們緊盯著黑洞周圍不到一毫角秒的微小區域，才讓第2道逆時針噴流現形。
其中，最戲劇性的畫面出現在2022年6月，當時這兩個黑洞剛好完美對齊，主黑洞的強大引力像個天然放大鏡，把第2道噴流發出的光彎成一個完美的圓，產生重力透鏡效應造成的愛因斯坦環（Einstein ring）。參與研究的德國馬克士普朗克電波天文研究所天文學家布里岑（Silke Britzen）回憶：「能發現有第二個噴流真是太棒了，那一刻我恍然驚覺：原來一切是這樣運作的！我既驚訝又不知所措，並迫不及待想要把我們的新發現告訴大家。」
倒數計時的重力波海嘯
這兩頭巨獸的距離只剩下250到540天文單位（AU，地球到太陽的平均距離），這在天文尺度下幾乎是臉貼臉了。同時它們的軌道正在縮小，預計不到百年內就會無可避免地迎頭撞上。
當這場星系車禍發生時，會撕裂時空結構，爆發出比以往所觀測到都還要狂暴的重力波（gravitational wave）。論文團隊依據愛因斯坦環的觀測證據表明這些噴流確實指向我們，因此地球上的探測器肯定會接收到這股跨越5億光年傳來的震盪。布里岑表示：「我們預期會剩下一個（合併後的）黑洞，我也非常好奇希望能觀察到這場『舞蹈』落幕的瞬間。」但前提或許是她也必須要有精靈等級的壽命才行？
資料來源：
1.Britzen, S., Olivares, H., Gopal-Krishna, Jaron, F., Pashchenko, I. N., Kun, E., Schinzel, F. K., González, J. B., Paneque, D., & MacDonald, N. R. (2026). Detection of a second jet within the nuclear core of Mrk 501. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. https://doi.org/10.1093/mnras/stag291
2.2 supermassive black holes may collide 100 years from now — and Earth would feel it
3.First close pair of supermassive black holes detected? - Technology Org
4.Silke Britzen moves between two spheres. As a scientist at the Max Planck Institute for Radio Astronomy, she analyzes the epit
（本文出自2026.4.21《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）
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