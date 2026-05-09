半夜剛要睡著，耳邊突然響起一聲細細的嗡鳴。你揮手亂拍，牠卻像早就鎖定目標一樣，又繞回來，還特別愛貼著臉飛。

這種蚊子被「鎖定」的感覺，其實不只是錯覺。最新研究用數千萬筆飛行資料發現，蚊子找人並不是亂飛，而是有策略地整合各種感官訊號，甚至會優先靠近你的頭部。

5300萬筆飛行軌跡，蚊子其實很會算

這項研究由喬治亞理工學院（Georgia Institute of Technology）與麻省理工學院（Massachusetts Institute of Technology）合作完成。研究人員在密閉空間中釋放雌性的埃及斑蚊（Aedes aegypti），並用紅外線攝影機以每0.01秒記錄牠們的位置，累積超過5300萬筆數據與40萬條飛行軌跡。

接著，他們用貝氏推論（Bayesian inference）從龐大的資料中反推出行為規則，把看似複雜的飛行路徑濃縮成不到30個參數。

這意味著，蚊子的行動其實可以被數學描述。那些看起來隨機的飛行，其實遵循著穩定的模式。更重要的是，這套模型能成功重現實驗中觀察到的行為，顯示蚊子的搜尋過程並不混亂，而是有結構、有策略的。

在空中切換模式：探索與接近

從數據中可以看出，蚊子會在兩種飛行狀態之間切換。一種是主動探索，速度大約每秒0.7公尺，在空間中持續搜尋；另一種則更接近滑行，推進力降低，常出現在接近天花板或準備降落的時候。

視覺線索在這個過程中扮演重要角色。當受試者一側穿黑、一側穿白，即使兩邊釋放的體味與二氧化碳完全相同，蚊子的飛行路徑仍明顯偏向黑色區域。這表示在沒有氣流干擾時，深色物體本身就具有吸引力。

但這種吸引力只夠讓牠們「靠近」，還不足以讓牠們真正停下來。研究發現，在缺乏體味、濕度或熱等其他線索時，蚊子即使飛到目標附近，往往還是會離開，而不會進一步降落或吸血。

二氧化碳：讓蚊子開始「縮小範圍」

和視覺訊號相比，蚊子對二氧化碳的反應明顯不同。當牠們進入距離二氧化碳來源約40公分的範圍內，飛行行為會明顯改變。速度下降到每秒約0.2公尺，路徑變得不規則，在空中來回擺動，像是在空氣中尋找更精確的位置。

當視覺與二氧化碳同時存在時，這種接近會更加穩定。研究人員以飛行軌跡的收斂距離量化這個現象：沒有任何刺激時，蚊子大約在65公分外活動；只有視覺時縮到40公分；只有二氧化碳時約25公分；兩者同時存在時，則進一步縮短到約20公分。

這顯示不同感官訊號之間並不是各自運作，而是會互相影響，讓蚊子更容易持續接近目標。

為什麼總是臉中招？因為條件剛好全中

這些結果也解釋了一個很日常的問題：為什麼蚊子特別愛往臉飛。

對蚊子而言，人類頭部同時具備兩個關鍵特徵。一方面，頭部通常形成較明顯的深色輪廓，尤其在室內光線不足時更突出；另一方面，呼吸排出的二氧化碳集中在口鼻附近，形成穩定的氣味來源。

當這兩種訊號在同一個位置重疊時，就會成為最容易被鎖定的區域。

不只是煩人聲音，而是防疫關鍵

這項研究的意義不僅在於解釋蚊子的行為機制，更關係到實際應用。每年蚊媒疾病造成超過77萬人死亡，如何更有效地吸引並捕捉蚊子，一直是公共衛生的重要課題。

研究團隊指出，未來的捕蚊裝置需要整合多種感官訊號，例如視覺、氣味與濕度，才能提高誘捕效率。透過數學模型，研究人員可以先在電腦中模擬不同條件組合，篩選出最有效的設計，再進一步應用於實際裝置。

從日常經驗來看，蚊子或許只是干擾睡眠的小問題，但在全球尺度上，牠們卻與數十萬人的生命風險直接相關。隨著這類研究逐漸累積，我們開始能以數據理解牠們的行為，也更有機會在未來提升防治與控制的效率。

（本文出自2026.4.22《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）

相關新聞 科學人／為何蚊子老往你臉上衝？5300萬筆飛行數據揭2關鍵：直接鎖定 半夜剛要睡著，耳邊突然響起一聲細細的嗡鳴。你揮手亂拍，牠卻像早就鎖定目標一樣，又繞回來，還特別愛貼著臉飛。 這種蚊子被「鎖定」的感覺，其實不只是錯覺。最新研究用數千萬筆飛行資料發現，蚊子找人並不是亂飛，而是有策略地整合各種感官訊號，甚至會優先靠近你的頭部。 5300萬筆飛行軌跡，蚊子其實很會算 這項研究由喬治亞理工學院（Georgia Institute of Technology）與麻省理工學院（Massachusetts Institute of Technology）合作完成。研究人員在密閉空間中釋放雌性的埃及斑蚊（Aedes aegypti），並用紅外線攝影機以每0.01秒記錄牠們的位置，累積超過5300萬筆數據與40萬條飛行軌跡。 接著，他們用貝氏推論（Bayesian inference）從龐大的資料中反推出行為規則，把看似複雜的飛行路徑濃縮成不到30個參數。 這意味著，蚊子的行動其實可以被數學描述。那些看起來隨機的飛行，其實遵循著穩定的模式。更重要的是，這套模型能成功重現實驗中觀察到的行為，顯示蚊子的搜尋過程並不混亂，而是有結構、有策略的。 在空中切換模式：探索 2026-05-09 08:00 紐時賞析／《穿著Prada的惡魔2》：蔚藍狂想曲 The last time that Andy Sachs, the journalist hero of “The Devil Wears Prada,” saw her title nemesis, she was in New York and headed into the unknown. It was 2006, George W. Bush was in the White House, the United States was at war in the Middle East, and journalism was on the ropes. 2026-05-09 00:00 紐時賞析／伊朗人邊境買食用油 反映民生艱困 On Turkey’s bustling border crossing with Iran, in a shed filled with boxes of cooking oil, a shopkeeper read aloud to his colleagues the latest news on his phone: Peace talks between the United States and Iran were postponed. 2026-05-09 00:00 閱讀數學／杜勒與憂鬱 （上） 如果你們家的孩子認為畫畫是感性、數學是理性，甚至喜歡畫畫但討厭數學，《憂鬱 I》（Melencolia I）或許能讓他徹底改觀。這是德國畫家杜勒在 1514 年的創作，藝術史上被分析最多的版畫之一。500 年來，無數人試圖解讀這幅畫裡的秘密 2026-05-08 15:00 新聞中的公民與社會／原訂4月22日出訪…賴總統赴史瓦帝尼喊卡 從國際關係理論如何判斷 賴清德總統原訂4月22日出訪非洲友邦史瓦帝尼，不過最後臨時喊卡，美國國務院發言人22日表示，美國對有國家撤銷賴清德總統專機的飛航許可表示關切… 2026-05-07 18:19 國中數學／模擬考成績不只比高低！盒狀圖看出班級差距關鍵 近期模擬考成績公布，有老師利用「盒狀圖」整理班級成績分布，引導同學從不同角度觀察表現差異… 2026-05-07 16:18