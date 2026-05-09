科學人／為何蚊子老往你臉上衝？5300萬筆飛行數據揭2關鍵：直接鎖定
半夜剛要睡著，耳邊突然響起一聲細細的嗡鳴。你揮手亂拍，牠卻像早就鎖定目標一樣，又繞回來，還特別愛貼著臉飛。
這種蚊子被「鎖定」的感覺，其實不只是錯覺。最新研究用數千萬筆飛行資料發現，蚊子找人並不是亂飛，而是有策略地整合各種感官訊號，甚至會優先靠近你的頭部。
5300萬筆飛行軌跡，蚊子其實很會算
這項研究由喬治亞理工學院（Georgia Institute of Technology）與麻省理工學院（Massachusetts Institute of Technology）合作完成。研究人員在密閉空間中釋放雌性的埃及斑蚊（Aedes aegypti），並用紅外線攝影機以每0.01秒記錄牠們的位置，累積超過5300萬筆數據與40萬條飛行軌跡。
接著，他們用貝氏推論（Bayesian inference）從龐大的資料中反推出行為規則，把看似複雜的飛行路徑濃縮成不到30個參數。
這意味著，蚊子的行動其實可以被數學描述。那些看起來隨機的飛行，其實遵循著穩定的模式。更重要的是，這套模型能成功重現實驗中觀察到的行為，顯示蚊子的搜尋過程並不混亂，而是有結構、有策略的。
在空中切換模式：探索與接近
從數據中可以看出，蚊子會在兩種飛行狀態之間切換。一種是主動探索，速度大約每秒0.7公尺，在空間中持續搜尋；另一種則更接近滑行，推進力降低，常出現在接近天花板或準備降落的時候。
視覺線索在這個過程中扮演重要角色。當受試者一側穿黑、一側穿白，即使兩邊釋放的體味與二氧化碳完全相同，蚊子的飛行路徑仍明顯偏向黑色區域。這表示在沒有氣流干擾時，深色物體本身就具有吸引力。
但這種吸引力只夠讓牠們「靠近」，還不足以讓牠們真正停下來。研究發現，在缺乏體味、濕度或熱等其他線索時，蚊子即使飛到目標附近，往往還是會離開，而不會進一步降落或吸血。
二氧化碳：讓蚊子開始「縮小範圍」
和視覺訊號相比，蚊子對二氧化碳的反應明顯不同。當牠們進入距離二氧化碳來源約40公分的範圍內，飛行行為會明顯改變。速度下降到每秒約0.2公尺，路徑變得不規則，在空中來回擺動，像是在空氣中尋找更精確的位置。
當視覺與二氧化碳同時存在時，這種接近會更加穩定。研究人員以飛行軌跡的收斂距離量化這個現象：沒有任何刺激時，蚊子大約在65公分外活動；只有視覺時縮到40公分；只有二氧化碳時約25公分；兩者同時存在時，則進一步縮短到約20公分。
這顯示不同感官訊號之間並不是各自運作，而是會互相影響，讓蚊子更容易持續接近目標。
為什麼總是臉中招？因為條件剛好全中
這些結果也解釋了一個很日常的問題：為什麼蚊子特別愛往臉飛。
對蚊子而言，人類頭部同時具備兩個關鍵特徵。一方面，頭部通常形成較明顯的深色輪廓，尤其在室內光線不足時更突出；另一方面，呼吸排出的二氧化碳集中在口鼻附近，形成穩定的氣味來源。
當這兩種訊號在同一個位置重疊時，就會成為最容易被鎖定的區域。
不只是煩人聲音，而是防疫關鍵
這項研究的意義不僅在於解釋蚊子的行為機制，更關係到實際應用。每年蚊媒疾病造成超過77萬人死亡，如何更有效地吸引並捕捉蚊子，一直是公共衛生的重要課題。
研究團隊指出，未來的捕蚊裝置需要整合多種感官訊號，例如視覺、氣味與濕度，才能提高誘捕效率。透過數學模型，研究人員可以先在電腦中模擬不同條件組合，篩選出最有效的設計，再進一步應用於實際裝置。
從日常經驗來看，蚊子或許只是干擾睡眠的小問題，但在全球尺度上，牠們卻與數十萬人的生命風險直接相關。隨著這類研究逐漸累積，我們開始能以數據理解牠們的行為，也更有機會在未來提升防治與控制的效率。
資料來源：
1.Flight Path Data Shows How Mosquitoes Target Humans | WIRED
（本文出自2026.4.22《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）
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