科學人／高枕≠無憂！枕頭過高成視力殺手
對許多人來說，墊高枕頭看書或睡覺是再平常不過的習慣，但看似舒適的姿勢，卻可能在無形中損害視覺神經。
睡眠中的隱形壓力：重新審視枕頭的功能
《英國眼科學雜誌》（British Journal of Ophthalmology）上的一篇研究探討了生理結構在特定角度下的壓力變化，文章指出睡眠姿勢對眼部健康的影響遠比過去認知的更為深遠。特別是對於青光眼（Glaucoma）患者，眼內壓的微小波動，就可能成為失明的關鍵因素。
當我們從站姿改為平躺時，體內的液體分佈會發生位移，眼內壓會隨之升高。然而，研究人員發現，若用多顆枕頭把頭部墊高，情況並不會改善，眼壓還會出現不減反增的現象。
頸部彎曲與流體力學的連鎖反應
研究團隊針對 144 名受試者進行監測。實驗過程中，受試者的頭部被墊高至 20~35 度（20~35 公分）。數據顯示，在這種姿勢下，高達 67% 的受試者眼壓明顯升高，平均增幅約為 1.61 mm Hg。這組數字在一般人眼中或許微不足道，但對於長期需要精確控制眼壓的患者而言，卻是系統性的壓力負擔。
研究人員推測，問題的根源並不在眼球本身，而是在於頸部的結構。當頭部過度墊高時，頸部的屈曲運動會產生機械性的擠壓，進而壓迫到頸靜脈。這種壓迫就像是排水管受到了擠壓，會增加靜脈回流的阻力，導致眼部內部的房水無法順利排出。由於房水負責維持眼球形狀與壓力的透明流體，一旦循環受阻，眼球內部的壓力就會迅速累積。
視神經營養供給危機
除了壓力上升，研究團隊還觀察到另一項令人擔憂的指標：眼血流灌注壓（Ocular perfusion pressure, OPP）的下降。
數據顯示，使用枕頭墊高後的灌注壓從 58.71 mm Hg 降至 54.57 mm Hg。在生物物理學上，這意味著眼部組織獲得氧氣與營養的能力受損。對於視神經已經處於脆弱狀態的青光眼患者來說，高眼壓與低灌注壓的雙重打擊，會加速病情的惡化。
研究團隊特別指出，這種現象在年輕成年人以及原發性開角型青光眼患者身上更為顯著。針對健康志願者的超音波掃描進一步證實，墊高枕頭確實會讓頸靜脈的管腔變窄。
這項發現提醒我們，調整睡眠姿勢、避免睡過高的枕頭，可能就是最直接且成本最低的輔助治療方案。對於追求生活品質與視力健康的人而言，選擇合適的枕頭，除了一夜好眠、肩頸舒服，也是守護雙眼的睡眠好物。
參考資料
1.Tong Liu, et al. Association of high-pillow sleeping posture with intraocular pressure in patients with glaucoma. British Journal of Ophthalmology (2026).
2.https://scitechdaily.com/the-surprising-reason-you-might-want-to-sleep-without-a-pillow/
（本文出自2026.4.21《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）
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