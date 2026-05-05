國際小學堂／「藍源」任務失敗 攻月時程添變數

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
美國太空公司「藍源」的新葛倫火箭四月十九日在佛州卡納維爾角太空軍基地升空。美聯社
美國太空公司「藍源」的新葛倫火箭四月十九日在佛州卡納維爾角太空軍基地升空。美聯社

美國太空公司「藍源」四月在佛州發射廿九層樓高的「新葛倫」火箭，儘管推進器成功回收，卻未能將搭載的通訊衛星送入正確軌道。美國太空總署（ＮＡＳＡ）正希望借助藍源的設備實現載人登月，這次失敗對藍源和ＮＡＳＡ都是打擊。

調查完成前先停飛

ＮＡＳＡ已委託亞馬遜創辦人貝佐斯旗下的藍源，以及科技巨頭馬斯克旗下的SpaceX打造月球登陸器，以將太空人從月球軌道送上月球表面，計畫最快二○二八年達成。路透報導形容，新葛倫火箭上述發射，是藍源與SpaceX之間競爭的最新篇章。

在該次發射中，新葛倫火箭於美東時間四月十九日上午自卡納維爾角升空，可回收的火箭推進器約十分鐘後成功降落。但該火箭本來計畫搭載美國通訊業者AST SpaceMobile的「藍鳥七號」衛星前往低地球軌道，最終衛星進入的軌道高度卻太低。

AST說，該衛星與發射載具雖分離並成功啟動，但因高度過低，無法以其搭載的推進技術維持運作，於是安排脫離軌道。

藍源已在聯邦航空管理局（ＦＡＡ）的督導下展開調查，以查明這次出錯原因及解決方法。ＦＡＡ說，相關調查完成前，新葛倫火箭停飛。紐約時報指出，藍源受託打造的「藍月」月球登陸器將由新葛倫火箭發射，因此該火箭進程延誤，將為載人登月時程增添變數。

幾乎沒有容錯空間

ＮＡＳＡ目標兩年內送太空人登上月球；若要如期辦到，等於從現在起到發射之際，幾乎所有相關項目都得順利推進，沒多少緩衝空間來應對意外。

這是新葛倫火箭的第三次發射，對於證明這款重型火箭具備可靠回收能力、足以匹敵SpaceX的「獵鷹九號」火箭至關重要。新葛倫火箭若因而停飛數月，藍源就更不可能按照計畫為明年「阿提米絲三號」任務備妥登陸器。

新葛倫火箭這次失敗，也令人懷疑藍源何時才能發射「藍月Mark 1」小型登陸器。Mark 1計畫今夏前往月球，測試另一款「Mark 2」登陸器將用到的許多技術。若延誤，ＮＡＳＡ可能決定同樣延後阿提米絲三號，或在藍源缺席下執行該任務。

SpaceX公司的巨型「星艦」飛船，也因去年發生多次失敗，建造進度較計畫落後，此前宣布擬在五月發射改良版的星艦。

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