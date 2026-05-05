國際小學堂／火星跳板 美登月計畫困難重重

美國太空總署（ＮＡＳＡ）四月完成載人繞月任務，預定二○二八年重現載人登月，以推動在月球建立基地的目標，作為火星探索跳板。但鑒於技術問題，專家認為上述登月時程不切實際，載人登陸火星則最快要等到二○四○年以後。

繞月飛行獲成功

ＮＡＳＡ正透過「阿提米絲」計畫，尋求在月球建立長期據點，為繼續前往火星做準備。「阿提米絲一號」無人飛行測試任務在二○二二年執行，「獵戶座」太空船近距離掠過月球。今年四月上旬的「阿提米絲二號」則是載人繞月，三位美國籍與一位加拿大籍太空人乘坐「獵戶座」繞行月球背面，創下太空人飛離地球的最遠紀錄。

下一步，「阿提米絲三號」任務預定二○二七年中進行，將測試「獵戶座」在地球軌道與一或兩艘月球登陸器對接的能力。「阿提米絲四號」任務則希望在二○二八年達成載人登月；若成功，將是美國繼一九七二年「阿波羅十七號」任務後的首次載人登月。

英國廣播公司（ＢＢＣ）四月報導，ＮＡＳＡ署長艾薩克曼已制定計畫，擬從二○二八年開始，每年進行一次載人登月；二○二八年稍晚也將進行「阿提米絲五號」任務，標誌ＮＡＳＡ所謂「月球基地」的開端。這是否代表現在的孩子，有生之年將能在月球生活、工作，甚至登上火星？

歐洲太空總署（ＥＳＡ）署長阿施巴赫說，儘管要開發「月球經濟」還需諸多條件配合，滿足這些條件需要時間，月球經濟終究將發展起來。但ＢＢＣ指出，比起登月或登陸火星，繞月飛行相對容易，真正難關還在後頭，能否踏上火星還是未知數。

美國「阿提米絲二號」繞月任務的獵戶座太空船四月六日飛掠月球時，拍攝到的地球影像。路透

登陸器開發延宕

以載人登月來說，ＮＡＳＡ已與兩家美國民營企業簽約打造登陸器，包括了科技富豪馬斯克旗下的SpaceX，其用於登月任務的「星艦」火箭將有卅五公尺長。另一家是亞馬遜創辦人貝佐斯旗下的太空公司「藍源」，正打造體積較小的「藍月Mark 2」登陸器。

但上述兩項工程進度都嚴重落後。ＮＡＳＡ內部的督察長辦公室三月發布報告指出，星艦至少比原定交付日期晚兩年，預料還將進一步延宕。藍月登陸器也至少延遲八個月，且該登陸器在二○二四年一次設計審查發現的多項問題當中，將近一半拖了逾一年半還沒解決。

新型月球登陸器必須搭載大量基礎設施，包括設備、加壓探測車及基地的早期組件。要搭載這麼多設備，將需要大量推進劑，遠超過單一火箭所能運載。為此，阿提米絲計畫擬透過一個繞行地球的補給站，儲存所需推進劑，並在數個月內定期進行逾十趟加油飛行來補充。該計畫看似巧妙，實則難度極高。

英國開放大學的太空科學家巴伯說，上述加油計畫理論上合理，但今年阿提米絲二號任務的發射，就曾因燃料問題兩度延宕，若連在發射台上都很難搞定燃料，在太空軌道將更難。他認為，後續阿提米絲任務要如期進行非常困難。

中國方法更簡便

ＢＢＣ指出，ＮＡＳＡ會堅持在二○二八年達成載人登月，也牽涉政治因素。美國總統川普去年十二月發布行政命令，確立美國在二○二八年前讓人類重返月球，並防衛太空免於武器威脅的目標。該期限正好落在川普第二任期結束前夕。

分析家認為該目標不切實際，但美國國會已同意動用巨額納稅錢來支持這個時間表，部分是為了因應中國大陸的競爭威脅。北京正迅速發展太空能力，還已明確提出在二○三○年前後送太空人上月球的目標。

阿提米絲計畫的時程若一如許多專家預測的延誤，中國或許將比該計畫更早登月。中國的登月方法更簡便，使用兩架火箭、一個載人艙、一個登陸器，不必像美國的計畫進行複雜燃料補給作業。

繼月球後，目標是踏上火星。馬斯克曾說要在二○三○年前送人類上火星，但許多專家認為最快也要二○四○年代。飛至火星航程長達七到九個月，期間要穿越高強度輻射，一旦發生意外不可能獲救，挑戰性遠高於登月。此外，火星大氣層稀薄，載人太空船要著陸然後升空離開，也將極其複雜。