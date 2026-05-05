好讀周報／下一個荷莫茲？印尼曾提對「全球貿易咽喉」馬六甲海峽收費引熱議

文／陳韻涵輯

新聞故事：印尼財政部長波巴亞上月22日在基礎設施研討會上，拋出對馬六甲海峽過境船隻收費的構想。他當晚隨即收回此說法，卻已掀起波瀾，新加坡與馬來西亞迅速表態反對。馬六甲海峽的地理與經濟價值獨特，該水道承載全球多種貨運與能源運輸，任何干擾都可能牽動全球供應鏈與能源市場。

路透報導，伊朗遭美國與以色列攻擊後，幾乎封閉荷莫茲海峽並計畫對過境船隻徵收通行費。波巴亞據此提議，印尼或許能仿效伊朗模式，對往來馬六甲海峽的船隻收費。波巴亞說：「印尼坐擁全球關鍵的貿易與能源航道，但通過馬六甲海峽的船隻卻不用付錢。如果印尼、馬來西亞、新加坡平分海峽通行費收益，金額應該相當可觀。」

連接印度洋與太平洋距離最短的馬六甲海峽全長約900公里，最窄處僅約2.8公里。

美國能源資訊署統計，2025年1月到6月，每天約有2320萬桶原油經馬六甲海峽輸送，占全球海運原油流量約29%，另有約40%的全球貿易經此通行。

英國利茲大學永續貨運講師巴爾奇解釋，這條水道承載了電子產品、消費品、機械、汽車與糧食的運輸，「全球約25%的汽車貿易都經過這裡」，其重要性不只是全球能源通道。

波巴亞當晚旋即改口，坦言海峽通行費的提議在法律、地緣政治與實際操作層面都有所限制，不太可行。印尼外交部長蘇吉約諾重申，印尼未計畫推行收費措施，任何政策均須符合國際海洋法。

新加坡外長維文強調，過境通行權是人人享有的權利，新加坡不會參與鄰國任何關閉、攔截或收費的嘗試。馬來西亞外長穆罕默德則說，任何收費提議都可能擾亂全球貿易，不該由任一國片面決定。

英國廣播公司分析，就法律層面而言，對馬六甲海峽收費不僅面臨政治阻力，也不符合國際法規。印尼是「聯合國海洋法公約」締約國，該公約明確保障所有國際海峽的過境通行權。