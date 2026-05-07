好讀周報／史上最嚴重核災…車諾比40周年 禁區成「動物保護區」部分已演化適應輻射環境

文／陳韻涵輯

車諾比核災40周年紀念日前後，烏克蘭再度遭遇俄羅斯大規模無人機攻擊，烏克蘭總統澤倫斯基在紀念車諾比核災的社群貼文中，將俄國入侵比作40年前那場人禍，指俄國再次將全世界推向核子浩劫的邊緣。這場核災當年如何發生，意外之後又對當地及附近居民造成哪些影響，車諾比被列為禁區後，人煙罕至，動植物在多年後重新回到這片土地，展現大自然驚人的自癒力與生命力。

俄國2022年入侵烏克蘭以來，無人機徹夜攻擊幾乎天天上演，平民死傷時有所聞。烏克蘭總統澤倫斯基4月26日透過社群媒體發文紀念車諾比核災，痛斥俄國無人機頻繁飛越車諾比上空，去年更有一架無人機直接擊中核電廠的防護罩。他寫道，「絕不能任由核子恐怖主義繼續，最好的辦法就是強迫俄國停止魯莽攻擊。」

●史上最嚴重 火焰燃燒半個月

1986年4月26日凌晨，烏克蘭北部普里皮亞特附近的車諾比核電廠第4號機組爆炸，後續引發人類史上最嚴重的核災事故。

世界核能新聞（World Nuclear News）報導，車諾比核災始於一場例行安全測試。當時工程師嘗試準備測試渦輪機斷電後的持續供電能力，沒想到反應爐的功率急劇升高，先後引發兩次爆炸，第一次是蒸汽爆炸，炸開反應爐並掀翻廠房屋頂；第二次爆炸則是氫氣與鋯合金燃料棒外殼不耐高溫，燃料碎片與高溫石墨噴上高空。

意外發生後，數百名電廠員工在放射性粉塵瀰漫的環境中展開搶救行動，奮力撲滅延燒的石墨火焰，直至5月9日才完全撲滅火勢。

這場核爆的主因在於，蘇聯研發的「壓力管式石墨慢化沸水反應爐」（RBMK）致命設計。RBMK型反應爐以石墨為減速劑，並以水當作冷卻劑。當冷卻水蒸發形成蒸汽空泡時，散熱效率不但降低，且會加速核連鎖反應。冷卻系統失效，反應爐非但不降溫，功率反而急速飆升，這與大多數現代反應爐的安全設計正好相反。

國際核安顧問小組指出，車諾比事故肇因於反應爐設計缺陷、人員操作失誤，以及蘇聯當時整體安全意識不足。

●事發36小時 才接獲疏散通知

車諾比核災發生後，蘇聯當局隨即封鎖消息。事發36小時後，普里皮亞特的4.9萬名居民才接獲「暫時撤離」疏散通知，但他們再也沒有回來。

當年率先宣布這場核災的不是蘇聯官方媒體，而是遠在1000公里外的瑞典當局。4月28日清晨，瑞典佛斯馬克核電廠員工羅賓遜（Clifford Robinson）上班時，輻射偵測警報大響。當時尚未進入管制區的他說：「完全無法解釋，監測器響徹雲霄。」

數小時後，芬蘭、挪威與丹麥相繼通報輻射量異常，瑞典當局追蹤氣流路徑，鎖定事故源頭位於蘇聯境內。

4月28日深夜，蘇聯官方「塔斯社」才以簡短的5句話公告事故，且只說了「車諾比核電廠發生一起反應爐損壞事故」。直到5月14日，蘇聯領袖戈巴契夫才透過電視演說，正式承認核災的嚴重性。

●核災影響深 放射物無孔不入

紐約時報報導，車諾比意外10天內，大量放射性物質釋入大氣，放射性塵埃飄散至美國、加拿大和日本。

世界核能新聞報導，核災發生之初，134名緊急搶救人員確診急性放射病，其中28人在事故發生後數周內死亡。約60萬名清理人（liquidators）在後續清掃工作中，因為暴露於高劑量輻射環境，健康狀況接受長期追蹤研究。

核災對健康的後果，最明確的是甲狀腺癌病例大增。放射性的碘同位素「碘-131」快速進入食物鏈，尤其牛奶對兒童的危害最大。

截至2016年，白俄國、烏克蘭與俄國境內，在車諾比核災發生時還年幼的對象，至少已有1.1萬人罹患甲狀腺癌。不幸中的大幸是，世界衛生組織指出，這群病患的存活率高達99%。

國際原子能總署領導，聯合國組織、世界銀行及相關國家組成的「車諾比論壇」（Chernobyl Forum）估計，這場核災可能導致約4千人因輻射相關癌症死亡。

除了生理傷害，心理陰影同樣不容忽視。該論壇報告指出，強制撤離讓數十萬人心靈受創，症狀包括焦慮、憂鬱和壓力。

●新生機／被人類遺棄的土地 變野生動物保護區

非營利媒體「對話」（The Conversation）報導，車諾比核災40年後，這片被人類遺棄的土地孕育出意想不到的生機。橫跨2600平方公里的車諾比禁區，如今成為歐洲最大的非正式野生動物保護區之一。

狼群、狐狸、歐亞猞猁、麋鹿與野豬的數量顯著回升，棕熊與歐洲野牛再次出現；1998年引進的普氏野馬數量超過150匹，瀕危的大花斑鵰在此出現族群成長。

研究顯示，人類離開對野生動物數量回升帶來的正面效益，遠超過輻射造成的負面影響。

科學家訝異發現，部分物種已演化出適應輻射環境的生理機能。

禁區內的樹蛙體色變深，高含量的黑色素似乎足以抵禦輻射傷害。歐亞灰狼演化出可能降低癌症風險的基因適應現象，甚至有一種黑色真菌在第4號反應爐內部生長，能將伽馬射線轉化為迅速繁殖的能量。

車諾比禁區成為歐洲最大的非正式野生動物保護區之一，狼群、狐狸、歐亞猞猁、麋鹿與野豬的數量顯著回升。（圖／美聯社）

●新危機／無人機撞穿圍堵體 輻射擴散隱憂四起

2022年，俄烏戰爭讓車諾比再度面臨威脅。俄軍侵烏初期占領核電廠達5周，重型裝甲車輾過，揚起地上的放射性粉塵。地雷讓科學家無法靠近監測地下水輻射水井，消防員也無法及時撲滅可能藉煙霧擴散輻射的野火。

更糟的是，俄軍一架造價約5萬美元（約新台幣158萬元）的無人機去年2月直接撞穿耗資25億美元（約合台幣790億元）建造的「新安全圍堵體」外殼，不僅炸出缺口還引發火災，破壞維持氣密所需的關鍵材料。

國際原子能總署署長葛羅西警告，任由現況持續會有問題，必須盡快啟動修復工程。歐洲復興開發銀行估計，修復工程需時4年和5億美元（約新台幣158億元）資金，法國與英國已承諾提供約7200萬歐元（約新台幣26.62億元）的緊急修復資金。

烏克蘭總統澤倫斯基（右三）和摩爾多瓦總統桑杜（中）在車諾比核電站紀念碑前致敬。（圖／法新社）

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