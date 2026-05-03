丹鳳高中「世界閱讀日」線上盛會：名師領航，在雲端讀懂自己、他人與世界

為響應世界閱讀日，新北市立丹鳳高中於 115 年 5 月 1 日舉辦「大師教你如何閱讀自己、他人與世界」系列講座。這場盛大的線上閱讀盛會，吸引了超過三百位對閱讀懷抱熱忱的親師生在線共襄盛舉，透過一整天高密度的智慧碰撞，為喜愛讀寫的靈魂落下一個溫暖且深刻的註腳。

校長引領閱讀教育扎根丹鳳

活動由丹鳳高中姜禮德校長親自揭開序幕，姜校長在致詞中肯定閱讀作為生命底蘊的重要性，並強調丹鳳高中始終致力於營造深厚的閱讀氛圍，希望透過專業對話，帶領大家在變動的時代中找到定錨的力量。

多元視角 橫跨AI、素養與心靈療癒

本次線上講座陣容堅強，教學領域橫跨數位工具、社會情緒學習（SEL）與經典文學，吸引約350位教師參與。

上午場由羊咩老師（楊明）帶領聽眾在閱讀中長出「共情與思辨」開啟溫情序幕；緊接著陳茂松老師以「Gemini Gem語法」展現AI時代的教學新貌；邱照恩老師則分享了紮實的「閱讀筆記術」，傳遞生活養成的實踐路徑；黃浩勳老師更引導大家如何在科技浪潮中保有「有感閱讀」。

下午場次由吳昌諭老師接棒，暢談「日常閱讀素養」的落實；丹鳳高中推動閱讀的重要推手宋怡慧老師，則分享「從AI到SEL：閱讀教學BOOK思議」，探討文本如何成為教學的靈魂；隨後詹佳鑫老師針對會考作文提供實戰教學策略；最後由姜兆彤老師以「療癒閱讀」收尾，強調閱讀的終點是對自己最真實的理解。

跨越時空 閱讀是通往內在的微光

「線上三百多個名字的背後，皆是信仰閱讀的靈魂。」宋怡慧老師會後感性表示，這場講座不僅是知識的傳遞，更是一場溫柔的邂逅。在文字的屋簷下，參與者跨越光陰，讀懂杜甫在苦難中對天下人的關懷、蘇軾在貶謫中不負百姓的擔當，以及范仲淹以義田庇佑族人的安穩。

丹鳳高中表示，閱讀之所以動人，在於我們能透過文本相互取暖、相互理解。在瞬息萬變的時代裡，擁有一方靜好的歲月去讀懂世界，是無比幸福的事。

人生若只如初見

整日講座在向晚時分畫下完美句點。主辦單位感謝每一位講者傾其所有的相授，以及每一雙專注凝望的眼眸。

這份純粹的悸動，將轉化為參與者生命中的養分。丹鳳高中將持續耕耘閱讀沃土，讓閱讀成為親師生通往內在幽徑最恆久的微光。

與會教師截圖。圖／宋怡慧老師提供

宋怡慧課程分享。圖／宋怡慧老師提供

教師李舒云運用所學製作聽講筆記。圖／宋怡慧老師提供

論壇海報。圖／宋怡慧老師提供

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