閱讀數學／圖靈與道奇森（上）
上週我們介紹到，圖靈小時候住的地方，其實正是道奇森晚年的居所。雖然沒有直接證據，但許多學者都認為這兩位英國數學家，彼此之間存在許多傳承。例如，有學者認為相較於《愛麗絲夢遊仙境》系列，圖靈借最後一本非小說《邏輯遊戲》，可能更能看出兩人的連結（註）。
當初，道奇森撰寫《邏輯遊戲》是為了想讓小孩都能學會三段式推理。他因此準備了道具，讓邏輯推理像桌遊一樣，只要按照規則就能操作。然而從現代回頭看，這款桌遊有一個更深遠的價值是：當需要動腦的推理變成簡單的操作流程，就有機會自動化、變成電腦程式。圖靈在讀完《邏輯遊戲》後的6年，發表了劃時代的論文〈論可計算數〉。
邏輯遊戲的道具是二維的格子卡片，搭配紅色與灰色的籌碼；圖靈的系統則是一格格的紙帶，每格可以寫不同的符號，也就是今天的「圖靈機」。本質上，他們都是在描述一套機械化的計算系統。席柏這麼說：
卡羅的邏輯遊戲並沒有像圖靈那樣，對後世造成深遠的影響（卡羅是數學家，但他不是圖靈）。不過，從某個角度來看，圖靈在 18 歲時讀到的這本書，試圖為「邏輯」完成的事情，正是圖靈在6年後為「計算」所真正實現的。
圖靈的個性內斂，鮮少談論自己。但他們兩位的高度共通性（數學家、單身、口吃、擅長邏輯），還是很難不讓人聯想，圖靈是否受到道奇森的影響。行文至此，我想起圖靈是一位長跑好手，而道奇森過世後，安葬在吉爾福德的山墓園。倘若圖靈知道這件事，或許他會在某天下午，出門慢跑，一路跑去墓園。看看這位前輩，謝謝他寫出充滿奇幻角色的小說、還有那讓他停不下思考的邏輯遊戲。
註：這邊還是要強調都沒有直接證據，席柏也只是認為「兩者相似」，但不能就說是道奇森影響了圖靈。
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