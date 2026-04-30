新聞中的公民與社會／從美軍營救F-15E飛官 看媒體揭露軍事行動細節…帶來何種影響
一、時事掃描
美軍營救F-15E飛官 出動155架軍機、設7地混淆伊朗
針對前往伊朗救援墜落的F-15E上校武器操作員之過程，美國川普總統表示總共出動了155架軍用飛機執行這項任務，但很多飛機是假動作，用於矇騙伊朗；該名上校在大量出血的險況中自行療傷，最後奇蹟般地獲救。國防部長表示，美軍在伊朗上空飛行7個小時才找到第一名飛行員，又飛行7個小時才找到第二名人員。【2026/4/7世界日報】
二、命題趨勢
媒體揭露軍事行動細節，可能影響戰場資訊優勢與人員安全，因而在國家安全與新聞自由之間形成長期張力。越戰時，紐約時報刊登五角大廈文件，引發戰時保密爭議；阿富汗戰爭期間，媒體報導機密文件，引發對行動安全的疑慮。本新聞命題焦點：媒體監督與責任界線、國安風險與資訊揭露、消息來源保護之倫理爭議。SDGs目標：SDG10減少不平等、SDG16和平正義與健全制度、SDG17夥伴關係。
三、牛刀小試
美伊衝突期間，一架美軍F-15E戰機於伊朗境內遭擊落。美國政府宣稱已救起一名飛官，未透露更多細節。隨後，某資深記者引用「西方消息來源」，披露機上實則有另一名飛官尚未尋獲，引發美國政府強烈質疑，認為該報導將導致敵軍加強搜索，嚴重威脅失蹤人員安全。美國總統Donald Trump要求記者交代消息來源以利調查，該記者以新聞專業倫理與拒絕證言權為由，拒絕配合。此一爭議核心最可能涉及下列何種界線的劃定？
(A)媒體資訊揭露的透明程度，與報導內容真偽判準之界線
(B)媒體監督權力的行使空間，與行動風險責任歸屬之界線
(C)政府發布資訊的誠實義務，與建立社會信任關係之關聯
(D)媒體報導內容的政治立場，與國際外交局勢影響之關係
答案：B
解析：(A)著重資訊真實性，未涉及來源揭露爭議(B)涵蓋媒體監督與行動風險，最符合題意(C)側重政府誠信，與記者行為關聯較間接(D)偏向國際政治影響，與核心爭議距離較遠。
四、歷屆試題
2022年2月俄羅斯軍隊入侵烏克蘭。俄國總統普丁以本國的立場，主張烏克蘭原本就屬於俄國，因此他要拿回烏克蘭。但許多學者表示，普丁的說法並不符合史實。當烏克蘭軍隊收復曾遭俄軍占領的布查鎮（Bucha）後，隨其進入鎮內的英、美國際媒體立即報導了俄軍占領時曾屠殺平民的新聞，呈現平民屍體倒臥路旁的照片、影片，並訪談了劫後餘生的當地居民，作為報導的一部分。俄羅斯的國營媒體立即全盤否認，宣稱俄軍從未對平民攻擊，並指控烏軍偽造平民死於路旁的影像。其後英、美媒體指出，這些影像在俄軍占領期間即已在社群網站上張貼過，且衛星影像也顯示相同時間、位置的平民屍體。請問：針對俄羅斯國營媒體和英美國際媒體間出現重大訊息落差的情形，若從媒體識讀的角度出發，下列何者為最關鍵的提問，可以協助我們判斷訊息真偽？(2024學測)
(A)報導者的國籍背景及媒體機構的所有權歸屬為何？
(B)報導內容是否提供清晰可辨識的圖像或影像證據？
(C)新聞媒體是否屬於高知名度及公信力的國際媒體？
(D)報導者是否提出充分且符合因果時序的佐證支持？
答案：D
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