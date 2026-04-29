全球教育創新與未來學習：丹鳳高中攜手新馬專家，共探AI時代讀寫新格局

在AI快速重塑教育現場的今日，閱讀與寫作正迎來前所未有的轉變。為深化教師對 AI 教學、創新閱讀及國際讀寫議題的理解，新北市立丹鳳高中特別配合世界閱讀日，舉辦世界閱讀週系列活動——「全球教育創新與未來學習：跨域整合與永續發展國際論壇」。因為我們深知，AI 從來不是教育的主角，真正決定教育溫度的，始終是老師。

跨域整合：守護AI浪潮下的教育本質

本次論壇匯聚來自新加坡與馬來西亞的教育領袖，透過跨國視野，共同探討AI時代下教育本質的守護與重新定義。論壇以「跨域整合」與「全人教育」為核心，聚焦AI閱讀、AI寫作、創新教學及國際讀寫議題，吸引近70位來自台灣、新加坡與馬來西亞的教育工作者線上熱烈參與。

丹鳳高中校長姜禮德於開場時表示：「教育不只是知識的傳遞，更是價值的培養與能力的建構。透過星、馬、台三地的深度對話，我們期待讓閱讀成為連結世界、理解自我、面向未來的重要能力。」在AI時代，工具可以加速答案，但唯有教師，能路引孩子選擇沒有標準答案的人生方向。

重量級講者洞見：從科技應用到校園領導

本次論壇邀請三位深耕新馬教育界的重量級專家，從第一線實務經驗出發，分享 AI 時代下教育創新的觀察與思辨。

新加坡人工智能教育協會會長蔡志禮博士

蔡志禮博士以〈順 AI 洪流，推閱讀方舟〉為題，分享新加坡中小學閱讀競賽的實務經驗。他指出，在 AI 時代，更應讓閱讀成為孩子最重要的「生命底蘊」，因為科技可以加速知識取得，卻無法取代深度思考與人文養成。

他也分享如何透過整合學校、家庭與社會資源，讓讀寫素養真正走入學生的生活日常，使閱讀不只是課堂中的學習任務，而是陪伴孩子成長的重要力量。

馬來西亞獨中校長會會長張永慶校長

張永慶校長以〈大道在心：AI 時代校長的閱讀與跨域領導力〉為題，深入分享教育領導者在科技浪潮中的角色與責任。

他提到，自 2021 年起與台灣宋怡慧主任團隊合作，推動「跨閱 1.0 到 6.0」計畫，參與學校從最初的 3 所，擴展至全馬 23 所，成功將閱讀從單一學科推向跨域整合的學習模式。

張校長特別強調 SEL（社會情緒學習）在校園治理中的重要性。他指出：「情感通路打開了，認知學習才會真正發生。」透過校長溫柔而堅定的行動——例如邀請被處罰的孩子進校長室談話、不急於責備，而是先理解與連結——成功降低學生近 90% 的不良行為，並同步提升學習表現。

他也指出，在科技快速推進的時代，校長的閱讀深度，決定了教育治理中說「是」與說「不」的定力。真正的領導力，不是追趕潮流，而是在變動中守住教育最核心的價值。

南洋理工大學國立教育學院｜陳志銳副教授

陳志銳副教授主講〈創造人工智能＋＋＋時代的閱讀〉，從高等教育與國際視野出發，探討 AI 如何重塑閱讀、寫作與未來學習。

他提出一個重要觀點：「閱讀，其實是一種反算法行為。」在演算法推薦盛行、資訊容易形成「資訊繭房」的時代，主動選擇深度閱讀，是一種讓自己慢下來、與思想真正交鋒的修煉。

他也強調，AI 應該被理解為 Assist I，而非 Artificial Intelligence 的威脅。AI 可以幫助我們篩選資訊、提升效率，但無法取代人類的批判思考、審美能力與精神啟蒙。AI 若失去了倫理與溫度，再強大的技術也無法真正服務人類。

面對 AI 教學的未來，陳教授提出「駕馭 AI 三部曲」：建立主動留白、練習精準提問，以及培養批判思維。他提醒教育者，真正重要的不是讓學生更快得到答案，而是幫助他們學會如何提出更好的問題。

打造更有溫度的未來教育

丹鳳高中圖書館主任宋怡慧表示，教育的真正目的，從來不是讓孩子更快適應世界，而是讓他們擁有理解世界、理解自己，並溫柔面對他人的能力。

她認為，透過長年與新馬教師的實務交流，看見的不只是讀寫教育的新格局，更是一種面對未來教育的共同信念——在 AI 浪潮中，教育者更需要重新校準方向，守住人文的核心，讓科技成為陪伴學習的工具，而不是取代思考的捷徑。未來的教育，不只是更有效率，而是更有深度；不只是更聰明，而是更有溫度。

丹鳳高中也期待，透過這場跨國論壇，與更多教育工作者攜手，為下一代共同打造一幅更具深度、更具溫度的學習藍圖。因為真正能改變孩子一生的，從來不是演算法，而是一位願意傾聽的老師、一句被理解的鼓勵，以及一場被溫柔接住的人生。

張永慶校長分享。圖／宋怡慧老師提供

宋怡慧主任分享。圖／宋怡慧老師提供

論壇海報。圖／宋怡慧老師提供

陳志銳博士分享。圖／宋怡慧老師提供