【開箱你的英文素養力】從AI完成第十號交響曲，培養英語閱讀素養

近年來，人工智慧快速發展，不僅帶動科技產業成長，甚至連記憶體市場也因 AI 需求而大幅提升。隨著技術進步，AI 也逐漸進入藝術領域。音樂史上著名作曲家貝多芬未完成的第十號交響曲，一直被視為一大遺憾。2019 年，一群音樂家與電腦專家利用 AI 分析其創作風格，成功補完這部作品。完成後的樂曲甚至讓部分專家難以分辨是人類還是 AI 創作，顯示人工智慧正逐步改變我們的創作方式。

這次，Coach Jeff和Yvonne老師帶著同學們一同閱讀「AI Finishes Unfinished Symphony」這篇文章，同學們也可以先完成下列的文章閱讀，再進行閱讀測驗，檢視自己的閱讀理解與素養能力。

答案都寫上了，點開影片聽聽Coach Jeff的文章解說！

另外對於這篇閱讀文章，Yvonne老師也分享了閱讀測驗的解題技巧、關鍵字分析及文法的延伸練習，請點選影片觀看！

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