【開箱你的英文素養力】從AI完成第十號交響曲，培養英語閱讀素養
【開箱你的英文素養力】從AI完成第十號交響曲，培養英語閱讀素養
近年來，人工智慧快速發展，不僅帶動科技產業成長，甚至連記憶體市場也因 AI 需求而大幅提升。隨著技術進步，AI 也逐漸進入藝術領域。音樂史上著名作曲家貝多芬未完成的第十號交響曲，一直被視為一大遺憾。2019 年，一群音樂家與電腦專家利用 AI 分析其創作風格，成功補完這部作品。完成後的樂曲甚至讓部分專家難以分辨是人類還是 AI 創作，顯示人工智慧正逐步改變我們的創作方式。
這次，Coach Jeff和Yvonne老師帶著同學們一同閱讀「AI Finishes Unfinished Symphony」這篇文章，同學們也可以先完成下列的文章閱讀，再進行閱讀測驗，檢視自己的閱讀理解與素養能力。
答案都寫上了，點開影片聽聽Coach Jeff的文章解說！
另外對於這篇閱讀文章，Yvonne老師也分享了閱讀測驗的解題技巧、關鍵字分析及文法的延伸練習，請點選影片觀看！
對於這些有趣且富有知識性的文章，是否還想學習更多文章呢？力宇教育推出了《英語閱讀素養》線上課程，提供各種領域和議題的閱讀文章，並配合外師和中師的解說及延伸學習。這不僅能幫助同學提升國中英語會考的閱讀能力，還能增加課本中未涵蓋的知識！
延伸資訊：
【Ai 學霸-小中高數位學習平台】英語閱讀素養(1)
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【Ai 學霸-小中高數位學習平台】英語閱讀素養(2)
https://www.ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10561
【Ai 學霸-小中高數位學習平台】國中英語會考總複習
https://www.ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10390
【Ai 學霸-小中高數位學習平台】英語常用單字2000課程
https://www.ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10187
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【力宇教育】
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