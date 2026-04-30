好讀周報／英國立法校園禁用手機！管制社群媒體連環出招

文／陳韻涵輯

英國政府接連在社群媒體管制議題上出招，一方面宣布將正式立法，把學校禁用手機的指引提升為法律規定；另一方面啟動試驗計畫，在300名青少年家中測試社群媒體禁令、數位宵禁等管制模式，並委託學術機構展開全球第一項大規模科學研究，評估青少年降低接觸社群媒體的實際影響。

英國廣播公司報導，英格蘭的學校長期以來讓禁用手機政策停留在指引（guidance）層面，政府認為，大多數學校已自行落實，不需要立法強制執行。

然而，在教師普遍反映與家長交涉困難後，政府最終讓步。英國教育部長史密斯（Bridget Phillipson）20日向上議院宣布，將提出修正案，使現行指引正式成為法律。史密斯表示：「我們承諾提出一項修正案，使現行指引成為法律，將能為學校創造出一項明確的法律規定。」

研究數據顯示，英格蘭目前已有99.8%的小學和90%的中學，實施限制學生在上學期間使用手機的措施，而今立法的意義在於讓這些措施有法源依據。

英國校長協會（Association of School and College Leaders）秘書長狄拉西歐（Pepe Di'Iasio）指出，這項立法的實際用意在於，為學校爭取購置保險櫃的經費，方便統一存放學生帶來學校的手機。

衛報報導，除了手機禁令之外，這項法案也將強制登記達到就學年齡而未就學的對象，設定「單一的獨特識別碼」，協助當局追蹤學童福利。

除了在校園禁止學生使用手機之外，英國政府今年3月啟動家庭試驗計畫，招募300名青少年，分成4組。第一組完全停用熱門社群應用程式，模擬全面禁令；第二組每日使用上限60分鐘，第三組在晚上9時至翌日早上7時停用，第四組為對照組。

英國創新科技部長坎達爾（Liz Kendall）表示，這是為了「在現實世界中測試不同選項」。政府就此議題發起的公眾諮詢已收到將近3萬份回應，諮詢期持續至5月26日。

此外，劍橋大學心理學教授艾米‧奧本（Amy Orben）、非營利組織「布拉福德健康研究所」（Bradford Institute for Health Research）領導，並由醫療慈善機構「惠康信託基金會」（Wellcome Trust）挹注的研究預計招募4千名12歲至15歲的學生，評估減少使用社群媒體對睡眠、焦慮、社交互動及課堂出勤率的影響。奧本表示，對於英國負責這項重要的研究感到自豪。

對於英國政府的提案與各項測試計畫，各界反應不一。英國全國防止虐待兒童協會（NSPCC）兒童線上安全政策副主任戈文德（Rani Govender）樂見政府的努力，但強調必須準備好採取「果斷行動」，要求科技公司將安全機制內建於所有裝置與平台。

自殺防治慈善機構「茉莉玫瑰基金會」（Molly Rose Foundation）執行長柏勞斯（Andy Burrows）表示，政府完成研究前先諮詢的作法「完全正確」。他說：「家長希望看到果斷且有實證支撐的措施，保護孩子的上網安全，這些試驗將為進一步干預措施的可行性，提供寶貴見解。」

英國線上安全部長納拉揚（Kanishka Narayan）則強調，政府不會採取「一次性」的做法，而是將以持續深度參與的方式，確保政策長期有效。

●禁手機／各國篇／德國 多州小學禁用 冰島 下放學校決定

短短幾年期間，校園禁手機政策已從零星倡議演變為全球教育政策潮流。聯合國教科文組織（UNESCO）最新分析指出，截至2026年3月，全球已有114個教育體系在校園內實施全國性手機禁令或限制，占全球國家總數的58%。這個比例在2023年6月首次納入監測時只有24%，2025年初上升至40%，一年多來又再激增將近20個百分點。

聯合國教科文組織分析，促成校園禁手機趨勢的主要原因，是各國政府日益憂慮學生課堂注意力下降、網路霸凌情況加劇，以及數位環境對學齡幼童與青少年造成的身心影響愈來愈大。

2025年6月之後，玻利維亞、哥斯大黎加、克羅埃西亞、喬治亞、馬爾地夫和馬爾他相繼加入全國校園禁手機的行列。

部分國家實施全面禁令，哥倫比亞、愛沙尼亞、冰島、印尼、菲律賓等國要求各校自訂限制政策，將決定權下放學校層級。

在聯邦制或教育權力分散的國家，禁手機往往從地方萌芽，德國巴伐利亞（Bavaria）、西南部薩爾蘭（Saarland）和圖林根（Thuringia）等州已在小學禁用智慧型手機。美國目前雖然沒有全國性的禁令，但已有39個州實施全州禁令，或要求學區自訂相關政策。 瑞士近日掀起校園「禁機潮」，學生的手機在上課期間被收起來集中保管。（圖／取自網路）

●管社媒／影響篇／因社媒罹患飲食障礙 青少女是青少年兩倍

禁手機政策與社群媒體危害意識密不可分。聯合國教科文組織指出，社群媒體對女性的負面影響尤其顯著；青少女因為社群媒體罹患飲食障礙的風險，是青少年的兩倍。32%的少女接觸圖文影音社群媒體Instagram之後，對自身體型感到不滿意。

中國社群短影音平台「抖音」國際版「TikTok」的演算法平均每39秒向青少年推送身體形象相關內容，每8分鐘推送與飲食障礙相關的內容。

有鑑於此，澳洲、法國、葡萄牙和西班牙等國家，已立法或考慮限制兒童使用社群媒體。

不過，聯合國教科文組織明確指出，光是憑藉手機禁令並不足以應對數位時代的全面挑戰。

學校是青少年培養數位素養與批判思考的重要場域，政策核心不僅在於保護學習時間，更在於確保教育體系能培育學生在數位世界中自主導航的能力。如何在降低分心與培育數位責任感之間取得平衡，已成為當代教育政策的核心命題。

好讀VIP家用自學服務：好讀周報每周二搭配本篇文章，推出名師解析影片，結合生活情境閱讀測驗，提升閱讀素養力！怎麼看到影片？goodread.u-writing.com 紐約市公立學校從去年9月起實施「從上課鈴到放學鈴」禁止學生使用電子設備的規定。(圖／美聯社)