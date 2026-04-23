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丹鳳高中響應423世界閱讀日 一週系列活動以閱讀連結世界x展現國際與跨域學習成果

聯合新聞網／ 宋怡慧（丹鳳高中圖書館主任）
學生參與423世界閱讀日——加拿大、澳洲教育旅行分享會。圖／宋怡慧
學生參與423世界閱讀日——加拿大、澳洲教育旅行分享會。圖／宋怡慧

為響應4月23日世界閱讀日，丹鳳高中規劃為期一週的閱讀推廣系列活動，以「用一本書連結世界」為主軸，結合社會情緒學習（SEL）、跨感官體驗、多元文化與國際教育，打造兼具深度與廣度的學習場域，帶領學生從閱讀出發，延伸至真實世界的理解與探索。

活動首先推出「SEL布展闖關」，透過情境設計與互動關卡，引導學生在閱讀文本中覺察情緒、培養同理心，並強化溝通與合作能力，展現閱讀與生活實踐的連結。此外，「五感體會」活動以視覺、聽覺、嗅覺、味覺與觸覺為媒介，讓學生沉浸式進入文本情境，突破傳統閱讀形式，提升理解層次與學習動機。

在多元文化體驗方面，圖書館規劃異國文化展示與互動學習，拓展學生國際視野，培養文化理解與尊重差異的能力。

另結合「加拿大、澳洲教育參訪與微留學」課程成果辦理發表會，由學生分享海外學習經驗與文化觀察，透過短期沉浸式學習，深化語言能力與跨文化素養，讓閱讀由書本延伸至世界。

校長姜禮德表示，閱讀是學習的核心素養，更是連結世界的重要橋梁，學校透過多元活動設計，引導學生從理解文本走向理解世界，培養面對未來所需的關鍵能力。

圖書館主任宋怡慧指出，閱讀應是多感官且具對話性的歷程，此次融合SEL、體驗學習與國際教育，正是希望讓學生在不同層次中建立與文本的深度連結。

系列活動亦將於翌日舉辦「AI時代全球教育創新教學國際論壇」，邀請新加坡南洋理工大學國立教育學院副教授陳志銳、新加坡人工智慧教育協會暨當代藝術研究會會長蔡志禮博士，以及馬來西亞波德申中學校長共同與談，聚焦人工智慧時代下的教育轉型與教學創新，從國際觀點探討未來學習趨勢。

丹鳳高中表示，期盼透過世界閱讀日系列活動，讓閱讀成為連結自我、他人與世界的核心能力，並持續推動跨領域、國際化與科技整合的學習模式，培育具備全球視野與人文關懷的新世代人才。

學生分享澳洲所見所聞。圖／宋怡慧
學生分享澳洲所見所聞。圖／宋怡慧

學生分享澳洲所見所聞。圖／宋怡慧
學生分享澳洲所見所聞。圖／宋怡慧

學生分享澳洲所見所聞。圖／宋怡慧
學生分享澳洲所見所聞。圖／宋怡慧

學生分享澳洲所見所聞。圖／宋怡慧
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學生分享澳洲所見所聞。圖／宋怡慧
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分享印尼參訪的心得與啟發。圖／宋怡慧
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分享加拿大生活與接待家庭的情誼。圖／宋怡慧
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闖關活動人潮湧現，關主解說活動。圖／宋怡慧
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闖關活動互動分享熱烈。圖／宋怡慧
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闖關活動互動分享熱烈。圖／宋怡慧
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宋怡慧 圖書館 教育

宋怡慧（丹鳳高中圖書館主任）

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