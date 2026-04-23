丹鳳高中響應423世界閱讀日 一週系列活動以閱讀連結世界x展現國際與跨域學習成果

你以為貓從高處掉下來還能穩穩四腳著地，是因為牠們內建某種來自「喵星」的反重力外掛？ 現實當然沒那麼玄。貓能在半空中翻身，不是違反物理定律，而是靠著高明的身體控制，把物理法則發揮到極致。 最新研究指出，牠們之所以能在沒有任何支點可借力的情況下，迅速把身體轉正，關鍵就藏在脊椎不同區域之間「一軟一硬」的精巧分工。 全身柔軟還不夠 日本山口大學（Yamaguchi University）的研究團隊在《解剖學紀錄》（The Anatomical Record）發表新研究，進一步拆解貓咪空中翻正的祕密。 大家早就知道，貓跌落時常能迅速調整姿勢，但這次研究把焦點放在脊椎的力學特性上。研究人員想知道，貓到底是怎麼在半空中完成旋轉，還能控制得這麼精準。答案是，貓的脊椎並不是從頭到尾平均地靈活，而是不同區段各有任務。 胸椎靈活轉向，腰椎負責穩住陣腳 研究團隊分析了5隻已死亡貓的脊椎，將胸椎與腰椎分

2026-04-23 08:00