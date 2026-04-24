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閱讀數學／圖靈與道奇森（上）

聯合新聞網／ 賴以威（數感實驗室）

許多學者都很好奇，圖靈與道奇森（《愛麗絲夢遊仙境》的作者）這兩位相差80歲，素未謀面的英國數學家，是否存在某種連結。上週我們提到，圖靈在18歲時，曾去圖書館借了道奇森的三部作品，《愛麗絲夢遊仙境》、《愛麗絲鏡中奇遇》與《邏輯遊戲(Game of logic)》。但我更好奇的是，圖靈在讀書時，知道作者其實住在他家附近嗎？

原來，當時圖靈父母住在吉爾福德（Guildford）。在他們家不到2公里的地方，有一棟別墅「栗子屋」（The Chestnuts），就是道奇森晚年的住所。現在，栗子屋附近還有一座「愛麗絲穿越鏡子」雕像。圖靈家門口則掛著一塊藍色的「電腦科學之父」圓形紀念牌。有趣的是，翻遍歷史資料，我們只能查到「住得近」（想到流川楓）跟「借書」這兩條直接連結。但這不妨礙大家持續把兩人放在一起，例如，應該有不少讀者聽過《哥德爾、埃舍爾、巴赫》，這本探討意識、數學、與人工智慧的經典鉅著。

書中讓阿基里斯、烏龜一起討論自我意識、圖靈測試與人工智慧等橫跨哲學與科技的議題。乍看之下你可能會聯想到，是那對出現在芝諾悖論裡，永遠追不上烏龜的阿基里斯，與永遠跑得比阿基里斯快的烏龜嗎？

對也不對，因為道奇森曾發表過〈烏龜對阿基里斯說了什麼（What the Tortoise Said to Achilles）〉（註），論文裡借用了芝諾的這對搭檔來辯論邏輯。而《哥德爾、埃舍爾、巴赫》再從道奇森那裡借來，討論圖靈思想（烏龜跟阿基里斯表示，數學家為什麼這麼愛我們？！）。如果還太間接，那麼《圖靈傳》這本最詳盡記錄圖靈生平的傳記中，更是直接大量使用了〈愛麗絲夢遊仙境〉的角色。

註：其實這裡藏了圖靈與道奇森的第三個連結：〈烏龜對阿基里斯說了什麼〉跟圖靈測試都是發表在《Mind》這篇期刊，間隔55年。

（未完待續）

閱讀數學 數感實驗室

賴以威（數感實驗室）

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