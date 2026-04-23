新聞中的公民與社會／德國役男出國將受限 停留逾3個月需尋求軍方批准

一、時事掃描

役男出國 德國政府設限 德國「兵役現代化法案」已上路，但民眾到現在才驚覺，年齡介於17至45歲的德國男性若要在國外停留超過三個月，未來可能需要尋求軍方批准。【2026/4/6經濟日報】

二、命題趨勢

2026年德國調整兵役制度，將原限戰時的出境審查擴及平時，並建立青年男性資料登錄機制，以因應安全情勢與兵源不足；部分年輕人服役意願偏低，反映軍事認同轉變；德國自2011年暫停徵兵，目前採志願役，並評估恢復徵兵。歷史對照案例：冷戰時期東德出境限制、韓國兵役出境限制制度。本新聞命題焦點：國家依公民身分課予國防義務、跨國移動下多元身分與國家義務產生張力、國家透過制度與資料掌握強化人力動員能力。SDGs目標：SDG10減少不平等、SDG16和平正義與健全制度、SDG17夥伴關係。

三、牛刀小試

2026年起，德國修訂《兵役現代化法》，規定17-45歲具備德國國籍之男性，若計畫出國超過3個月，不論和平或戰爭時期，均須事先取得德國聯邦國防軍職涯中心之許可。同時政府蒐集此類人口資料，作為國防人力制度調度之依據。此修法動向顯示，在跨國移動與多元身分日益普遍的當代，國家仍得基於特定法律關係，要求人民履行對應之責任。上述法源依據與觀點，最可能為下列何者？

(A)公民法律義務承擔程度與社會連結強度相關

(B)多元身分發展下國家降低公民義務要求程度

(C)國家課予國防義務多考量個人生活型態差異

(D)公民身分為國家課予特定法律義務制度基礎

答案：D

解析：(A)是依法律身分課予義務，非由社會連結強度決定。(B)國家仍維持義務要求，與降低方向不符。(C)為特定群體一致適用，非依個人條件差異調整。(D)依國籍與法律關係設定義務，符合公民身分作為義務來源。

四、歷屆試題

國共內戰後期，在中國西南地區的一部分國軍撤退至滇緬邊境的山區，建立游擊基地，被稱為「異域孤軍」。1950年代中期，政府將部分軍人與眷屬撤回臺灣，在北部某地成立眷村安置。當時選擇眷村地點的原則是：農業生產力較差、地價較便宜的邊際土地，與舊住民聚落相隔適當距離。當時部分撤回軍民因無法證明軍籍或軍眷身分，亦無法辦理戶籍而導致成為無國籍人，在就學、就業、居住與社福等方面皆陷入困境。下列哪一個敘述，最能說明早期無法取得軍籍、戶籍者當時在臺灣的處境？(2026學測)

(A)不包含在我國主權所及的管轄與保護範圍

(B)不被法律承認為可主張權利和承擔義務者

(C)不享有與我國國民平等的法律保障

(D)不屬《世界人權宣言》的保障對象

答案：C