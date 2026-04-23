快訊

獨／北市女警產後失血亡 接生診所疑延誤25分鐘送醫遭告過失致死

高德地圖擬禁用…卻衝至「台灣APP第1名」 Cheap讚3功能再酸：先禁國家

估千人受害！ 高鐵證實員工在台鐵新左營站「男廁小便斗遭裝針孔」

聽新聞
0:00 / 0:00

新聞中的公民與社會／德國役男出國將受限 停留逾3個月需尋求軍方批准

聯合新聞網／ 台南一中廖翠雰老師／撰寫

一、時事掃描

役男出國 德國政府設限

德國「兵役現代化法案」已上路，但民眾到現在才驚覺，年齡介於17至45歲的德國男性若要在國外停留超過三個月，未來可能需要尋求軍方批准。【2026/4/6經濟日報】

二、命題趨勢

2026年德國調整兵役制度，將原限戰時的出境審查擴及平時，並建立青年男性資料登錄機制，以因應安全情勢與兵源不足；部分年輕人服役意願偏低，反映軍事認同轉變；德國自2011年暫停徵兵，目前採志願役，並評估恢復徵兵。歷史對照案例：冷戰時期東德出境限制、韓國兵役出境限制制度。本新聞命題焦點：國家依公民身分課予國防義務、跨國移動下多元身分與國家義務產生張力、國家透過制度與資料掌握強化人力動員能力。SDGs目標：SDG10減少不平等、SDG16和平正義與健全制度、SDG17夥伴關係。

三、牛刀小試

2026年起，德國修訂《兵役現代化法》，規定17-45歲具備德國國籍之男性，若計畫出國超過3個月，不論和平或戰爭時期，均須事先取得德國聯邦國防軍職涯中心之許可。同時政府蒐集此類人口資料，作為國防人力制度調度之依據。此修法動向顯示，在跨國移動與多元身分日益普遍的當代，國家仍得基於特定法律關係，要求人民履行對應之責任。上述法源依據與觀點，最可能為下列何者？

(A)公民法律義務承擔程度與社會連結強度相關

(B)多元身分發展下國家降低公民義務要求程度

(C)國家課予國防義務多考量個人生活型態差異

(D)公民身分為國家課予特定法律義務制度基礎

答案：D

解析：(A)是依法律身分課予義務，非由社會連結強度決定。(B)國家仍維持義務要求，與降低方向不符。(C)為特定群體一致適用，非依個人條件差異調整。(D)依國籍與法律關係設定義務，符合公民身分作為義務來源。

四、歷屆試題

國共內戰後期，在中國西南地區的一部分國軍撤退至滇緬邊境的山區，建立游擊基地，被稱為「異域孤軍」。1950年代中期，政府將部分軍人與眷屬撤回臺灣，在北部某地成立眷村安置。當時選擇眷村地點的原則是：農業生產力較差、地價較便宜的邊際土地，與舊住民聚落相隔適當距離。當時部分撤回軍民因無法證明軍籍或軍眷身分，亦無法辦理戶籍而導致成為無國籍人，在就學、就業、居住與社福等方面皆陷入困境。下列哪一個敘述，最能說明早期無法取得軍籍、戶籍者當時在臺灣的處境？(2026學測)

(A)不包含在我國主權所及的管轄與保護範圍

(B)不被法律承認為可主張權利和承擔義務者

(C)不享有與我國國民平等的法律保障

(D)不屬《世界人權宣言》的保障對象

答案：C

德國 役男 兵役

相關新聞

新聞中的公民與社會／德國役男出國將受限 停留逾3個月需尋求軍方批准

德國「兵役現代化法案」已上路，但民眾到現在才驚覺，年齡介於17至45歲的德國男性若要在國外停留超過三個月…

好讀周報／親水防護罩：看懂黃色警告牌、勿單獨下水 「岸上救生」保命機會高

台灣是一個四面環海的美麗寶島，尤其是東海岸面對著廣闊的太平洋，擁有極為壯麗的風景。但是，東部海岸屬於陡降型地形，海浪的能量特別大，常常隱藏著看不見的危險。

科學人／貓咪為何總能「完美落地」？背後秘密終於揭曉

你以為貓從高處掉下來還能穩穩四腳著地，是因為牠們內建某種來自「喵星」的反重力外掛？ 現實當然沒那麼玄。貓能在半空中翻身，不是違反物理定律，而是靠著高明的身體控制，把物理法則發揮到極致。 最新研究指出，牠們之所以能在沒有任何支點可借力的情況下，迅速把身體轉正，關鍵就藏在脊椎不同區域之間「一軟一硬」的精巧分工。 全身柔軟還不夠 日本山口大學（Yamaguchi University）的研究團隊在《解剖學紀錄》（The Anatomical Record）發表新研究，進一步拆解貓咪空中翻正的祕密。 大家早就知道，貓跌落時常能迅速調整姿勢，但這次研究把焦點放在脊椎的力學特性上。研究人員想知道，貓到底是怎麼在半空中完成旋轉，還能控制得這麼精準。答案是，貓的脊椎並不是從頭到尾平均地靈活，而是不同區段各有任務。 胸椎靈活轉向，腰椎負責穩住陣腳 研究團隊分析了5隻已死亡貓的脊椎，將胸椎與腰椎分

好讀周報／夏日海邊戲水注意！落水「脫衣保命」 小心隱形陷阱離岸流

●隱形陷阱離岸流 流速超快別小覷

好讀周報／向歐洲說Yes！45歲馬札爾奇蹟大勝 匈牙利變天

新聞故事：匈牙利12日舉行國會大選，45歲在野黨候選人馬札爾（Peter Magyar）以逾53%得票率勝出，取得國會199席中的138席，跨越三分之二絕對多數門檻，終結現任總理奧班（Viktor Orban）長達16年的執政。準衛生部長赫格杜斯（Zsolt Hegedus）勝選之夜在舞台上熱舞慶祝，意外暴紅。

科學人／你會把生命跟健康交給AI 嗎？專家這麼說

AI真的「會思考」嗎？還是它其實只是超強版的文字接龍？《科學人》錄製了一系列「不懂就問科學人」影音，期望以輕鬆、有趣、零門檻的方式，解答你心中有關科學的各種疑問。第四集邀請中華民國人工智慧學會理事長蔡宗翰，江湖人稱：AI界李白。在這一集中，他將解答為什麼AI很聰明？以及用AI寫作業可以直接交嗎？老師、醫生、作家會被取代嗎？以下是影片的訪談內容。 為什麼大家都說AI很聰明？它真的會思考嗎？ AI現在在人類各大考試上，都已經追平或是超過人類的水準。至於它會不會思考呢？其實它的基本原理是一個文字接龍器，它看過非常多的人類知識結晶，當你問它問題的時候，它會回答你。 現在開始有一個趨勢，就是有一種叫推理的AI。科學家把人類推理的過程整理起來，讓AI進行學習，所以AI在回答問題的時候，確實最先進的模型可以做到部份思考。但它的思考路徑跟人類思考路徑，可能是不一樣的。AI的思考路徑，更多是偏向於理性跟邏輯的思考，但是人類可能會加上一些感性的部份，或是共情的部份。所

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。