國際小學堂／美學貸族壓力大 移居國外躲債

美國教育部近期數據顯示，背負聯邦學貸債務的人數超過四千萬人，其中七七○萬人還款違約，創下新高。紐約時報報導，對部分學貸債務人而言，移居國外以遠離債務催討，可能是相當誘人的選項。

海外工資較低 但能過得更好

紐時報導，許多選擇搬到國外逃避學貸的人都說，他們的主要動機是想減輕學貸帶來的心理負擔；此外，即使美國以外國家的工資較低，卻能擁有更好生活品質，許多人都說沒有回國的打算。

以來自科羅拉多州的塔利為例，她在青少年時期以為大學學位能帶她走向美好生活，因此寧願背負六點五萬美元的聯邦學貸，最後也在二○一七年取得俄勒岡大學碩士學位，學的是歷史保存。但畢業後，她未能找到與該專業相關的工作，感覺人生被耽誤。

現年卅七歲的塔利說，從沒人教她如何實現經濟穩定，她也從未達到經濟穩定。畢業不到一年，塔利就做出驚人決定：搬到捷克首都布拉格。塔利在布拉格做了實習工作，學貸則任由其違約。

到底有多少學貸族遷居海外躲債，目前還不清楚，但在Reddit等網路論壇都能看到許多人分享相關經驗。Experian等信用報告機構注意到這個問題，並建議移居國外者不要停止還款。拖欠和違約的借款人，信用評分可能一落千丈，從而增加日後借貸成本。

學貸吃掉薪水 寧出走不還錢

美國非營利組織「大學入學與成功研究所」聯邦政策與倡議人員贊皮尼說，她見過一些人與塔利的處境相似，他們的還款金額看似落在可控範圍，卻仍因收入低和絕望感，最終導致違約。

贊皮尼說，即使財務狀況表面看起來足以處理負債，但背債的心理壓力，卻是債務人普遍面對的問題；這些人未必覺得自己還不起，有時是覺得自己毫無選擇，不得不貸款上大學、畢業後不得不背債，這可能使其生活受到一種非常不公平且有害的框架局限。

二○一六年從喬治亞州一所州立大學畢業的古柏說，他學的是物流，畢業後幾乎立刻找到物流經理的工作，但他年薪五點二萬美元，學貸高達八萬美元。現年卅一歲的他說，十八歲時就擔心學貸，但「大家」都要他貸款上大學，畢業後每月得還逾六百美元，且要還幾十年，「有天我突然想到，我要一直這樣到五、六十歲嗎？」後來便跑到東南亞教英文，不再還款。

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