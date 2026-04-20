【國文一點通】現代流行歌曲的始祖─宋詞
昨夜雨疏風驟
濃睡不消殘酒
試問捲簾人卻道海棠依舊
知否 知否
應是綠肥紅瘦
──李清照〈如夢令〉
這幾年在流行音樂領域我們不難發現許多的流行歌曲都帶有濃濃的中國風，從早期周杰倫的〈東風破〉、〈菊花台〉，到近幾年抖音的熱門歌曲〈虞兮嘆〉、〈知否知否〉等，這些歌曲的創作者都有志一同地從中國古典文學─宋詞中尋求靈感，進而創作出一首首或優美或豪氣的歌曲。
同學們在聆賞這些歌曲的同時，不妨更進一步來認識宋詞，你將會發現宋詞跟現代歌詞一樣，與音樂緊密相連，且詞中文字也與現代歌詞一樣能為我們帶來情感的共鳴。現在，就讓我們跟著林伶老師一起來認識現代流行歌曲的始祖─宋詞吧！
延伸資訊：
【Ai學霸-小中高數位學習平台】國中國文會考總複習(適用115年會考)
https://www.ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10389
【Ai學霸-小中高數位學習平台】產品介紹
https://www.ai-dux.com/bookshelf
【Ai 學霸-小中高數位學習平台】免費試讀申請
https://www.ai-dux.com/trial/index
【Ai 學霸-小中高數位學習平台】更多升學資訊
https://www.facebook.com/learn.exam.ask.diagnosis/
【力宇教育】
▪學姊制不合理！北一女儀隊遭爆高跪姿聽講、無法吃午飯 校方回應了
▪被師建議上資源班…家長嘆「不想讓孩去」 網點現實：你不想不代表不需要
▪她被教授冷回「別把我當家教」委屈 網見伸手牌行為傻眼：把碩士當學士讀
▪郭台銘大女兒奪全球機器人競賽FRC「最高榮譽」 建中也獲世界賽資格
▪曬多年前學霸筆記！管中閔捨不得丟的「心血結晶」揭偏執：錯1字就整頁重寫
▪使用率不高…找人代課欠人情、學校行政增壓 教師怨：身心假變成折磨假
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。