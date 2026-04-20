【國文一點通】現代流行歌曲的始祖─宋詞

昨夜雨疏風驟 濃睡不消殘酒 試問捲簾人卻道海棠依舊 知否 知否 應是綠肥紅瘦 ──李清照〈如夢令〉

這幾年在流行音樂領域我們不難發現許多的流行歌曲都帶有濃濃的中國風，從早期周杰倫的〈東風破〉、〈菊花台〉，到近幾年抖音的熱門歌曲〈虞兮嘆〉、〈知否知否〉等，這些歌曲的創作者都有志一同地從中國古典文學─宋詞中尋求靈感，進而創作出一首首或優美或豪氣的歌曲。

同學們在聆賞這些歌曲的同時，不妨更進一步來認識宋詞，你將會發現宋詞跟現代歌詞一樣，與音樂緊密相連，且詞中文字也與現代歌詞一樣能為我們帶來情感的共鳴。現在，就讓我們跟著林伶老師一起來認識現代流行歌曲的始祖─宋詞吧！

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