好讀周報／親水防護罩：看懂黃色警告牌、勿單獨下水 「岸上救生」保命機會高

文／黃妍榛（國立澎湖科技大學海洋遊憩系副教授兼系主任）

●看懂黃色警告牌 避開危險不踩雷

在八仙洞、都歷、都蘭等海域的入口處，政府都有設立大型的黃色警告告示牌，懂得看告示牌，就可成功避開危險：

密碼一：最大的黑字寫著無救生員執勤，代表該海域未配置專業救生人員，下水前應審慎評估自身能力與環境風險。

密碼二：6個黃色警告三角形。告示牌上會畫出當地最容易發生的危險，例如：注意裂流、潮汐變化、消波塊／礁石、強風等，還有最可怕的瘋狗浪。

密碼三：海域風險等級矩陣表就像紅綠燈，列出各月份不同水域活動之風險等級（低／中／高），讓遊客作為是否下水的重要參考。

密碼四：圖解離岸流的逃生路線。

密碼五：告示牌最顯眼的地方寫著緊急通報電話：消防局打119、海巡署打118。右下角還有QR Code，下水前可以用手機掃描，查詢中央氣象署的即時海象資訊，或者下載GoOcean海洋遊憩風險資訊APP，確認當天風浪安不安全。

東海岸雖然美麗，但大自然的力量是我們無法對抗的。水域安全不僅是游泳技能的培養，更是對環境風險的敏銳預判與危機發生時的冷靜決策。期盼透過這些實務知識與經驗的結合，能有效提升大家的實際應變能力，在親近海洋的同時，也能保護自己與他人的生命安全。再次提醒，海邊活動一定要結伴同行，千萬不要自己一個人下水喔！

海邊的黃色警告告示牌標示著許多重要資訊。（圖／台東縣政府提供）

【模擬情境】

東台灣的海岸線有著陡降的地形與強勁的海流，許多海域都曾發生過大浪或離岸流將戲水民眾捲往深海的意外。接下來，透過在地的模擬案例情境，測試看看你的防溺自救應變能力。

台東著名的活水湖水深落差大，且每天只有早上8點到下午5點有巡守人員（救生員）維護安全。暑假某天清晨7點，你和好朋友小明偷偷跑到活水湖玩水，小明突然腳抽筋，在深水區掙扎大喊救命！這時候，該怎麼辦？

岸上的你該怎麼做？

×錯誤示範：

覺得自己很會游泳，馬上撲通一聲跳下水去救小明。（請牢記岸上救生永遠優於下水救生！）

○正確應變：

大聲呼喊並執行救溺五步（叫、叫、伸、拋、划）。

水中的小明該怎麼做？

小明應該盡量保持冷靜，利用仰漂或水母漂等水中自救招式維持口鼻呼吸，放鬆身體等待救援。