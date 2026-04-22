好讀周報／夏日海邊戲水注意！落水「脫衣保命」 小心隱形陷阱離岸流

文／黃妍榛（國立澎湖科技大學海洋遊憩系副教授兼系主任）

●隱形陷阱離岸流 流速超快別小覷

在海邊玩水時，有時候會突然覺得自己被一股強大的力量快速拉向深海，怎麼游都游不回來，這就是潛伏在東海岸的海灘殺手離岸流。

遠方長浪影響 離岸流特別多

東部海岸面向太平洋，常受遠方長浪影響，加上多為陡降型海灘，海浪能量直擊岸際，形成強大退水拉力。當退水集中於沙洲或礁岩缺口時，易形成高速外衝的離岸流；陡降地形有時亦伴隨反捲流，將人向水下帶離。

浪花中間缺口 有陷阱勿靠近

到海邊應先站上高處觀察海面。若整排碎浪間出現異常平靜、浪花中斷的缺口，且海水顏色較深暗或混濁，泡泡、海藻或漂浮物快速往外海移動，該處多為離岸流，切勿靠近。

「一不二要」 謹記生存法則

東海岸離岸流的最快速度每秒可達2到2.5公尺以上，比奧運游泳金牌選手還要快！遇到時請務必保持冷靜，記住以下生存法則：

①一不：絕不要逆流游回岸邊！

想要直接逆流對抗大自然的力量，只會瞬間耗盡體力而溺水。

②一要：冷靜漂浮保留體力。

離岸流只會把你帶離海岸，不會把你拉進海底。請深呼吸，做「水母漂」或「仰漂」讓頭部在水面上正常呼吸，這是保命的關鍵。

③二要：平行海岸往兩側游開。

離岸流寬度通常只有10到30公尺左右。等感覺水流沒那麼急了，流變弱時，朝著平行於海岸線的左右兩側游（往有白色浪花的地方游），脫離離岸流的範圍後，再順著海浪的推力游回岸邊。同時可以單手高舉拍打水面，大聲呼救等待救援。

●衣服太重 脫掉保命 善用衣褲 當救生圈

其實，很多溺水意外發生時並不是穿著泳衣，而是穿著平常的衣服。衣服一旦吸滿了水，就會產生阻力與重量，讓人幾乎無法游動。更可怕的是，水溫有時較低，濕透的厚重衣物也會加速體溫流失，引發抽筋與危險。因此，要學會這幾招基本自救原則：

①不要慌張，順流漂浮：落水第一瞬間，把握衣服剛落水時裡頭還夾帶的空氣，放鬆身體做仰漂或水母漂，確保口鼻露出水面呼吸。冷靜漂浮、保留體力才是戰勝大海的關鍵。

②脫掉笨重的衣物：如果一定要游一段距離，但衣服實在太重（例如吸水的牛仔褲絕對不能穿下水），請冷靜地脫掉。

③把衣服變氣球：脫下來的長褲千萬不要丟掉！可以把褲管末端打個死結，然後抓著褲腰從頭後面用力往前撲蓋在水面上，褲管就會充滿空氣，變成兩顆大氣球！以把它夾在腋下或抱在胸前當作現成的臨時救生圈，等待救援。