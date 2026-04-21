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好讀周報／向歐洲說Yes！45歲馬札爾奇蹟大勝 匈牙利變天

聯合報／ 好讀周報
馬札爾揮舞國旗慶祝勝選，準衛生部長赫格杜斯在台上熱舞、彈空氣吉他，將現場氣氛推上另一波高峰。（圖／路透）
馬札爾揮舞國旗慶祝勝選，準衛生部長赫格杜斯在台上熱舞、彈空氣吉他，將現場氣氛推上另一波高峰。（圖／路透）

文／陳韻涵輯

新聞故事：匈牙利12日舉行國會大選，45歲在野黨候選人馬札爾（Peter Magyar）以逾53%得票率勝出，取得國會199席中的138席，跨越三分之二絕對多數門檻，終結現任總理奧班（Viktor Orban）長達16年的執政。準衛生部長赫格杜斯（Zsolt Hegedus）勝選之夜在舞台上熱舞慶祝，意外暴紅。

馬札爾領導中間偏右的親歐盟政黨「尊重與自由黨」（TISZA，簡稱蒂薩黨），他形容勝選宛如「奇蹟」。馬札爾在首都布達佩斯對歡欣鼓舞的支持者說：「我們解放匈牙利、奪回家園。我們共同推翻奧班政權，匈牙利人民今天對歐洲說Yes。」

匈牙利此次選舉的投票率改寫歷史新高，締造接近80%的新紀錄，但選民並未以選票支持奧班繼續執政。現任總理奧班承認敗選，表示選舉結果「令人心痛」。

匈牙利這場選舉在國際社會高度矚目下舉行，美國總統川普在大選前夕派副總統范斯親赴布達佩斯為奧班站台，范斯高呼「我愛維克多」。川普本人透過越洋電話助陣，並透過社群媒體承諾，若奧班勝選，美國將以「經濟實力」支持匈牙利。選舉結果顯示，匈牙利選民最終更在乎國內議題，而不是奧班主打的「戰爭與和平牌」。歐盟執委會主席范德賴恩表示，這是「匈牙利選歐洲」。

匈牙利經濟已連續3年停滯，俄羅斯2022年入侵烏克蘭後，匈牙利遭受歐盟最嚴重的通膨重創，平均薪資在歐盟27個成員國中排倒數第三，奧班流失大量年輕選民的支持。

馬札爾的崛起也很有看頭，他童年曾視奧班為反共先鋒偶像，出社會後投入金融領域，接著當上外交官。他的前妻是奧班親信、前司法部長瓦爾加（Judit Varga）。兩人2023年離婚後，馬札爾只花兩年便從素人變成奧班最大的威脅。

馬札爾自稱「保守自由派」，主張強化與西方關係、擺脫對俄能源依賴，並承諾解凍遭歐盟凍結的50億歐元資金。在保守立場方面，他維持反移民政策，蒂薩黨也不挺烏克蘭快速加入歐盟。

有趣的是，準衛生部長、蒂薩黨核心人物赫格杜斯在馬札爾發表勝選演說後，於台上手足舞蹈，甚至彈起空氣吉他，影片也迅速透過社群媒體瘋傳，觀看次數一夜突破百萬。

這段慶祝舞蹈為赫格杜斯贏得「派對之王」的封號，他從政前是資深骨科外科醫生，曾在英國頂尖診所執業，2015年返回匈牙利後積極投入醫療改革。這段舞蹈也被解讀為匈牙利政治氛圍解凍的縮影，象徵新時代即將來臨。

馬札爾揮舞國旗慶祝勝選，準衛生部長赫格杜斯在台上熱舞、彈空氣吉他（見圖），將現場氣氛推上另一波高峰。（圖／路透）
馬札爾揮舞國旗慶祝勝選，準衛生部長赫格杜斯在台上熱舞、彈空氣吉他（見圖），將現場氣氛推上另一波高峰。（圖／路透）

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