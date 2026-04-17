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丹鳳閱讀很「天下」 AI時代，你是駕駛還是乘客？

聯合新聞網／ 宋怡慧（丹鳳高中圖書館主任）
全體大合影。圖／宋怡慧提供
全體大合影。圖／宋怡慧提供

新北市立丹鳳高級中學圖書館為慶祝即將到來的世界閱讀日，特邀《天下雜誌》教育媒體團隊進校，以「AI時代，你是駕駛還是乘客？」為題舉辦對談活動，並同步展開為期一個月世界閱讀日為主題的動靜態展覽，吸引師生踴躍參與，現場迴響熱烈。

校長姜禮德致詞時以開車導航為喻，向學生拋出一個問題：「導航究竟是駕駛的助力，還是阻力？」他指出，過度依賴工具，一旦系統失靈便茫然無措；唯有具備自主判斷力，方能在瞬息萬變的時代中立於不敗之地。致詞後，校長親自頒發感謝狀予兩位受邀講者。

圖書館主任宋怡慧表示，世界閱讀日系列活動始終致力於將閱讀的意義從知識吸收擴展至深層思考的培養。她強調：「當AI可以快速生成答案，人類最不可被取代的，是能夠提出好問題、辨別資訊品質、並做出獨立判斷的能力——而這些，都需要長期的閱讀與思考涵養。」圖書館未來將持續推動深度閱讀與媒體素養相結合的系列活動。

本次邀請蕭歆諺與孫雅為兩位講者以雙主持對談形式登場。蕭歆諺以芬蘭教育經驗為例，指出「自我調節學習」是AI時代的核心能力：當工具唾手可得，真正的差異不在於「你知道什麼」，而在於「你如何學習」。他也提醒，大腦若習慣將思考「外包」給AI，久而久之將喪失深度判斷的能力，如同每天叫外送卻忘了如何煮飯。

孫雅為補充，關鍵不在「用不用AI」，而在「怎麼用」。若只將AI視為省事的捷徑，使用者將淪為被動的資訊消費者；若能將AI視為輔助思考的夥伴，則可大幅提升學習的效率與深度。

兩位講者歸納出與AI協作的三大原則：

一、 先形成自己的觀點，再用AI驗證與補強。

二、 把AI當作提問的對象，而非答案機器。

三、 培養辨識資訊品質的能力，保持批判性的閱讀態度。

Q&A環節中，學生踴躍提問，從「如何避免依賴AI」到「未來應培養哪些能力」，問題既展現對未來的真實焦慮，也透露積極探索的渴望。丹鳳高中期盼透過持續深耕的閱讀教育，讓每位學生都能成為駕馭AI、而非被AI牽著走的主動學習者。

丹鳳高中未來也將透過持續深耕的閱讀教育，讓每位學生都能培養自主學習的能力、批判思考的習慣，以及與工具協作的智慧，讓AI成為學習前進最強大的加速器。

活動互動熱絡。圖／宋怡慧提供
活動互動熱絡。圖／宋怡慧提供

校長姜禮德開幕致詞。圖／宋怡慧提供
校長姜禮德開幕致詞。圖／宋怡慧提供

講者與師生大團照。圖／宋怡慧提供
講者與師生大團照。圖／宋怡慧提供

頒發感謝狀給兩位對講人。圖／宋怡慧提供
頒發感謝狀給兩位對講人。圖／宋怡慧提供

頒發感謝狀給兩位對講人。圖／宋怡慧提供
頒發感謝狀給兩位對講人。圖／宋怡慧提供

精彩的分享。圖／宋怡慧提供
精彩的分享。圖／宋怡慧提供

宋怡慧

宋怡慧（丹鳳高中圖書館主任）

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