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閱讀數學／愛麗絲背後的邏輯學家（三）

聯合新聞網／ 賴以威（數感實驗室）
示意圖／Ingimage
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上一篇我們介紹了《愛麗絲夢遊仙境》的作者道奇森。他深入研究邏輯，嘗試讓邏輯自動化，變成是孩子們都可以玩樂的遊戲。從他的著作中還可以看見，當時他已經涉足了二進位（下標法），自動化的證明（樹狀圖法）等現代電腦科學的知識。這一切最讓人讚嘆的是，那是個連電腦的概念都尚未存在的時代，道奇森彷彿未來人視角，已經在思考這些問題了。

道奇森過世後《愛麗絲夢遊仙境》依然廣為流傳。過了幾十年，有一位牛津大學的學生艾普森(Donald Eperson)是道奇森的大粉絲，近水樓台（？）蒐集整理了許多道奇森留下來的資料。爾後，艾普森同樣跑去當了數學老師。剛任教不久，他就遇到一位很難教的學生，總是喜歡用自己的方法研究。艾普森歪著頭想了想，忽然靈光一閃：「不然，我推薦你去看幾本書吧。」

1930 年 11 月 4 日，那位學生走進學校圖書館，借了三本書：《愛麗絲夢遊仙境》、《愛麗絲鏡中奇遇(Through the Looking-Glass)》、《邏輯遊戲》。他在借書登記處留下自己的名字：艾倫·圖靈 (Alan Turing)。

現在，讓我們在回顧《愛麗絲夢遊仙境》裡的經典橋段：

毛毛蟲用彷彿快睡著的語氣問：「你是誰啊？」

「我……我其實也不太清楚。至少，我知道今天早上起床的時候我是誰，但那之後，我好像已經變了好幾次了。」

愛麗絲有些不好意思地回答。毛毛蟲聽了很生氣，嚴厲地說

「你這話是什麼意思？說清楚一點！（Explain yourself!）」

「恐怕我沒辦法解釋『我自己』，先生。（I can't explain MYSELF, I'm afraid, sir）」

85年後，科學家圖靈提出了經典的思想實驗「圖靈測試」：純文字互動下，人類無法判斷出說話者是人還是機器，該機器就通過了測試。

現在，如果把愛麗絲想成是AI機器，毛毛蟲是人類。毛毛蟲對愛麗絲的提問，包括後續還要她背詩。這場景是否就像毛毛蟲工程師正在對愛麗絲AI進行圖靈測試呢？

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