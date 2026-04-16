新聞中的公民與社會／中東戰火釀危機…避免輸入性通膨 該採取何種貨幣政策

為什麼母馴鹿是世界上唯一會長角的雌性鹿類？為了調查這個問題，生物學家分析動物保護區內超過 1500 支脫落鹿角後，發現更驚人的事情：鹿角上的咬痕跡來自馴鹿！ 難道，馴鹿開葷了？ 是防禦武器，還是預備口糧？ 在鹿科動物中，通常只有公鹿會長角用於爭奪配偶。長期以來，生物學家對母馴鹿（Rangifer）為何會長角感到困惑。過去的理論以為，母馴鹿長角是為了保護覓食區或驅趕掠食者。但這項理論有個明顯的漏洞：母馴鹿通常在分娩後幾天內就會脫落鹿角，而那正是她們最需要保護幼鹿、抵抗掠食者的脆弱時刻。 鹿角上 99% 的齒痕來自同類 辛辛那提大學（University of Cincinnati）的米勒（Joshua Miller）副教授在阿拉斯加的北極國家野生動物保護區（Arctic National Wildlife Refuge）收集了大量脫落的鹿角。過去大家總以為殘留在鹿角上的齒痕，是齧齒動

2026-04-16 08:00