新聞中的公民與社會／中東戰火釀危機…避免輸入性通膨 該採取何種貨幣政策
一、時事掃描
輸入型通膨恐釀災 楊金龍穩物價「必要時緊縮貨幣」
中東戰事造成國際油價居高不下，引發國內通貨膨脹升溫與經濟成長的疑慮。中央銀行總裁楊金龍表示，如果全年平均油價上漲到每桶一百美元，消費者物價指數（CPI）年增率恐怕要調升到百分之一點九。但他也說，為避免輸入性通膨的發生及社會形成通膨預期，必要時央行會採取「緊縮的貨幣政策」。【2026/3/31聯合報】
二、命題趨勢
國際政治情勢與經濟機制之發展，常透過能源價格與匯率變動，經由進口成本傳導形成輸入性通膨。例如中東戰事、俄烏戰爭、COVID-19等造成全球供應鏈中斷，美中貿易戰則提高關稅與進口成本，都可能推升國內物價上漲壓力。本新聞命題焦點：能源價格與匯率變動、進口成本傳導機制、輸入性通膨形成。SDGs目標：SDG8合適的工作及經濟成長、SDG12責任消費與生產、SDG16和平正義與健全制度。
三、牛刀小試
中東戰事升溫，推升國際油價、帶動能源與原物料價格上揚，對高度仰賴進口的我國形成通膨壓力；同時，新台幣匯率走貶亦加劇整體物價上漲風險。中央銀行總裁楊金龍指出，若通膨預期升溫，央行將視情勢採取緊縮貨幣政策，以抑制物價持續上漲。依據上述情境，請完成下列表格。
答案：
解析：油價上升與匯率貶值提高進口成本，屬輸入性通膨。央行採緊縮貨幣政策以減少資金、抑制物價上漲。
四、歷屆試題
某國央行長期持續實施量化寬鬆政策，但有經濟學家提出警告，此政策可能造成通膨和資產飆漲的副作用。若從可貸資金市場的角度分析此政策，下列推論何者最可能發生？(2025分科)
(A)市場資金利率高漲，景氣波動推升股價
(B)市場資金供給浮濫，帶動買氣提升房價
(C)市場資金供不應求，刺激消費推升通膨
(D)市場資金需求提高，促進投資提升物價
答案：B
▪115繁星放榜缺額922個「台大17、文大133」 醫牙報名人數降
▪郭台銘大女兒奪全球機器人競賽FRC「最高榮譽」 建中也獲世界賽資格
▪捨國立電機選私大數資！家長遭質疑嘆「很差嗎」 網：別在意他人目光
▪台大生願意「往下讀」？他苦惱研究所恐只上2校 過來人嘆要扛得住
▪台中一中宿舍爆衝突！學生不滿「尖銳起床音樂」 舍幹嗆聲遭包圍
▪高學歷女擇偶「男方成績差是硬傷」 頂大女齊嘆：話不投機半句多
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。