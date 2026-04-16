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新聞中的公民與社會／中東戰火釀危機…避免輸入性通膨 該採取何種貨幣政策

聯合新聞網／ 台南一中廖翠雰老師／撰寫
中央銀行總裁楊金龍表示，如果全年平均油價上漲到每桶一百美元，消費者物價指數（CPI）年增率恐怕要調升到百分之一點九。圖／本報資料照片
中央銀行總裁楊金龍表示，如果全年平均油價上漲到每桶一百美元，消費者物價指數（CPI）年增率恐怕要調升到百分之一點九。圖／本報資料照片

一、時事掃描

輸入型通膨恐釀災 楊金龍穩物價「必要時緊縮貨幣」

中東戰事造成國際油價居高不下，引發國內通貨膨脹升溫與經濟成長的疑慮。中央銀行總裁楊金龍表示，如果全年平均油價上漲到每桶一百美元，消費者物價指數（CPI）年增率恐怕要調升到百分之一點九。但他也說，為避免輸入性通膨的發生及社會形成通膨預期，必要時央行會採取「緊縮的貨幣政策」。【2026/3/31聯合報】

二、命題趨勢

國際政治情勢與經濟機制之發展，常透過能源價格與匯率變動，經由進口成本傳導形成輸入性通膨。例如中東戰事、俄烏戰爭、COVID-19等造成全球供應鏈中斷，美中貿易戰則提高關稅與進口成本，都可能推升國內物價上漲壓力。本新聞命題焦點：能源價格與匯率變動、進口成本傳導機制、輸入性通膨形成。SDGs目標：SDG8合適的工作及經濟成長、SDG12責任消費與生產、SDG16和平正義與健全制度。

三、牛刀小試

中東戰事升溫，推升國際油價、帶動能源與原物料價格上揚，對高度仰賴進口的我國形成通膨壓力；同時，新台幣匯率走貶亦加劇整體物價上漲風險。中央銀行總裁楊金龍指出，若通膨預期升溫，央行將視情勢採取緊縮貨幣政策，以抑制物價持續上漲。依據上述情境，請完成下列表格。

答案：

解析：油價上升與匯率貶值提高進口成本，屬輸入性通膨。央行採緊縮貨幣政策以減少資金、抑制物價上漲。

四、歷屆試題

某國央行長期持續實施量化寬鬆政策，但有經濟學家提出警告，此政策可能造成通膨和資產飆漲的副作用。若從可貸資金市場的角度分析此政策，下列推論何者最可能發生？(2025分科)

(A)市場資金利率高漲，景氣波動推升股價

(B)市場資金供給浮濫，帶動買氣提升房價

(C)市場資金供不應求，刺激消費推升通膨

(D)市場資金需求提高，促進投資提升物價

答案：B

通膨 中東戰事 楊金龍 央行 貨幣政策

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