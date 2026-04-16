文武之路／當年球技最差但這一點最優 日高校教練讚李玟勳：東大賺到了

「李玟勳就是會成功的典型。」日本明秀日立高校監督金澤成奉日前帶隊到台灣打友誼賽，在接受聯合報專訪時如此評價該校首位考取東京大學的畢業生，來自台灣的李玟勳。金澤說，玟勳錄取東大，比帶球員打進甲子園、選手進職棒還令他高興，「因為他的努力得到應有的回報」。

金澤在青森光星學院（現改名為八戶學院光星高校）時期，率隊打進校史第一次的甲子園，春、夏季連8次出賽，最佳四強，日職巨人隊老將坂本勇人曾是他的學生。李玟勳在3月放榜的中午時分，打電話給監督，「他的反應比我想像中的激烈，一直問我是不是沒考上」。他在明秀日立高校念的是體育、藝術班，學校創校30年、連升學班都無人念過東大，「大概因此不敢相信我錄取了」。

金澤接受專訪時還原當天，「電話接通，玟勳立刻放聲大哭，我根本聽不清楚他講什麼」。以為又失敗了，所以問是不是沒考上所以在哭。金澤表示，要進東大真的很難，但其實他不在乎最終結果，這一年的努力得到肯定，是最重要的。

談起監督，玟勳說，「在球場上，他非常嚴格，絕對與『善良』兩個字無緣」。

明秀日立球隊訓練量之大，在日本高校屬一屬二。放學2點或3點以後，大家開始依「菜單」練習，因為全隊有1百多個人，兩個球場分批訓練，練完大量菜單已經天黑，有的時候晚上10時才收工。李玟勳說，以揮棒來說，至少1千次，多的時候要揮2500次，8、9百公克的木棒，變得像20公斤那麼重。體能訓練也是，跑步多到像在田徑隊。

玟勳說，冬天跑步量更大，他算過一天累積跑17公里，很多是跑速度的衝刺訓練，疲累程度可想而知。但是在訓練中養成的「精神力」，是日後苦讀備考的資產，「再怎麼辛苦，都沒像高中打球那麼苦」。

金澤監督場上雖嚴，私底下對台灣來的他們非常好，請吃飯等，他聽說監督是在日韓國人，小時候被排擠吃了不少苦，對外國來的他們更加關照。金澤表示，這些台灣選手若沒有極大的決心與意願，不可能遠渡重洋到異鄉生活，「賭上人生，把自己托付給我，我照顧他們，是理所當然的事」。他說，到日本留學，是許多人的寄想、信任與努力結合，「我當然要代替他們的父母照顧」。玟勳也說，監督非常重視人與人的緣分，常說會照顧他們一輩子。

金澤記得4年前，李玟勳等5人到學校報到，「球技真的是5個人中最差，但論人品，是最優秀的一人」。玟勳赴日前已取考過日文檢定最高級，很自然地成為大家的翻譯，除了自己還要照顧別人，「真的幫了我好大的忙」，稱讚他認真、勤奮又體貼。

3個比他高一屆的台灣球員受疫情影響，與玟勳一起進學校就讀，監督在指導的時候，會用台灣語回嗆，「吵死了、閉嘴」，夾在中間的玟勳不能如實翻譯。金澤說，在他們畢業以後，才知道學生這樣回嘴，「那段時間他肯定非常痛苦」。開玩笑說要是當時知道，早把他們揍扁。

ACE Program執行長晁菘徽認為，玟勳在待人處事上，一定受父母影響很深。球隊每年只在12月放外國學生回家一趟，此時，監督會親筆寫一封信讓球員帶回去給父母。金澤告訴他，這麼多年來，只有玟勳的父母會回信。

金澤表示，球隊訓練量很大，除了周一例休，他讓台灣來的留學生每周三也放假，其他人進修日文，玟勳追趕課業。他說，時間非常少，但玟勳的效率很高，是成功的典型。他認為，這次東大棒球隊算是撿到寶，同隊沒有像玟勳一樣，在有甲子園實力的高中打先發第四棒的選手。據他所知，東大很期待玟勳加入。

東大在東京六大學野球聯盟的實力最弱，玟勳說，確實球隊沒有體保生或體育推甄的學生，也沒有甲子園明星，東大球員原有實力不強，不代表訓練環境與資源很差。比賽都是從零比零開始，但監督常告訴他們，「不是花最多時間的球隊，一定贏球」，特別是棒球，「不是強的人贏，是贏的人才真正強大」。

明秀日立高校監督金澤成奉（右）對訓練的要求非常嚴格。記者蘇健忠／攝影

明秀立日高校金澤監督場上雖嚴，私底下對台灣來的選手非常好，圖為正在明秀立日高校就讀的台灣高二學生陳奕鎧（上）。記者蘇健忠／攝影