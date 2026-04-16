文武之路／超級J人！從考日檢N1到情蒐校園霸凌 李玟勳靠「計畫」圓夢

旅日棒球好手李玟勳今年成為東京大學新鮮人，從進日本高中打球到考大學，他都為最好及最壞的情況做好準備。出國以前已有日文檢定最高級N1的證書，甚至做了功課，了解日本霸凌最嚴重的棒球強校，「最恐怖就是那樣了」。

玟勳在爸媽的鼓勵下，在新北光華國小升二年級的暑假，參加了棒球隊。他說，關鍵是媽媽推了一把，「此時不去，更待何時」，但日後最堅持要他保持學業成績的，也是媽媽。台灣的運動校隊以練習量大著稱，為比賽偏廢上課的例子不在少數。李家的約定就是：絕對不能放棄學業。

他以前非常內向，小四的時候，爸媽建議他未來可以到日本念書打球，他只想到：「去國外生活好可怕」。不過，在認識東大畢業的職棒球員宮台康平這號人物以後，有了效法的對象，決定從學日文開始，確保自己多年後在異鄉不會開不了口。

擔心不適應日本高中的球隊生態，汶勳甚至以PL學園為「反指標」，做好最壞的心裡準備。位於大阪的PL學園是日本高中棒球史上「名門」之一，戰績輝煌，在甲子園春夏合計拿下7次冠軍。學校孕育無數頂尖職棒名將，包括桑田真澄與清原和博、立浪和義、宮本慎也、松井稼頭央等。

不過PL學園高校因為長年嚴苛的「學長學弟制」，校內霸凌事件頻傳。2013年爆發嚴重霸凌醜聞遭禁賽半年，2014年棒球社停招，兩年後球隊停止活動。玟勳覺得明秀日立高校不可能那麼糟。

國中的時候他還有點「肨奶」，到日本的時候，身材已結實許多。倒不敢刻意減肥怕爸媽生氣，他透露，到日本之前怕跟不上訓練節奏，先按未來要去的球隊的訓練菜單，自主操練，體重才降下來。他一直是這樣的計畫型人格，進高中預設要重考一年，重考時想好未來一年要做什麼，就是「最低分進東大也可以」。

ACE Program執行長晁菘徽說，公司成立9年，已把55名男、女棒球選手送到日本念高中，之後在中職、日職發展的都有，東北樂天隊陽柏翔是其中之一，更多在日本工作，念研究所。

他表示，每個到日本打球的台灣球員都有甲子園夢、都想打職棒，「其實沒有那麼美好」，更可貴的是挑戰過程能學到什麼，「保持這樣的思考模式，未來不管做什麼，都有機會成功」。在媒合日本學校的時候，會了解選手留學的目的及語言能力、個人拚勁，球技並非第一位。以玟勳為例，嚴格、高度競爭的明秀日立就很適合他，因為他獨立、目標又明確。

玟勳表示，原以為到海外留學要「自立」指的是不靠別人，現在想法180度改了。所謂的自立，是創造屬於自己的人脈，有困難的時候，能找到別人幫忙。這個法則套用在棒球相同，能與隊友共同作戰、生活，才是真正的自立。一開始日文沒有這麼流利，學習是從能夠溝通開始。

他的高中學弟徐上力說，到日本之前在台灣學了快一年的日文，但是在日本前1、2個月，他非常挫折，「我真的學過日文嗎？」日語課本教的和生活中的日文不一樣，和同屆的隊員講話用課本教的「丁寧語」（禮貌形），讓日本同學覺得好有距離感。徐上力表示，要到日本念書打球，必須要有「覺悟」，面對不同的語言、寒冷的天氣、對棒球的要求。同時要有覺悟做到「斷捨離」，離開熟悉的地方。

日本學生棒球賽事主要只有三大比賽，所以能從地方縣大會優勝，打進全國高等學校野球選手權大會，也就是夏季甲子園，對學生球員而言，是多麼重要的目標。

玟勳小高一的時候，學長闖進夏季甲子園前16強，16強戰時，以1分敗給仙台育英高校，也就是最後的冠軍隊伍。可惜他擔任先發的高三，明秀日立高校沒能在縣大賽脫穎而出。他說，是很可惜，「但感謝有甲子園的存在，若非有這個目標，我不會來日本，現在也不會念東大」。

李玟勳在爸媽的鼓勵下，轉學到新北光華國小念二年級，參加棒球隊。圖 /李玟勳提供

ACE Program執行長晁菘徽說公司成立9年，已把55名男、女棒球選手送到日本念高中，之後在中職、日職發展的都有，更多在日本工作，念研究所。記者蘇健忠／攝影

李玟勳（右）到日本以前，已有日文檢定最高級N1的證書。圖 /李玟勳提供