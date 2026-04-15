聯合報寫作教室／解碼試題核心—審題三招，助你會考作文奪高分

如果把會考當作一場尋寶試煉，考題的說明便是一張藏寶地圖，而「審題」就是「解碼」的功夫，必須讀懂藏寶圖，才能準確地抵達藏寶地點，取得好成績。若沒有做好精確的審題，拿到題目便不假思索地大筆一揮，最後分數往往不如預期。如何做好「審題」功夫？只要掌握以下三招，就有助於我們解碼題目。

第一招：圈出關鍵詞，把握得分關鍵

拿到題目先不急著寫，把題目中最重要的名詞、動詞、形容詞圈出來。以106年的考題〈在這樣的傳統習俗裡，我看見〉為例，首先圈出名詞「傳統習俗」：思考是哪一種傳統習俗？其次圈出人稱「我」，必須以第一人稱出發，有親身經歷或感受。最後圈出動詞「看見」，不是「參加」、不是「聽說」，看見是有所領悟、發現的意思。

第二招：細讀引導說明，不可掛一漏萬

從112年起，會作文題型與學測作文的「知性題」越來越靠近。近幾年大多沒有很明確的「題目」讓考生們書寫，反而提供了很詳細的引導說明，讓考生們細讀。以112年的會考題為例，題目給了一張「臺灣民眾最喜愛的影劇類型」統計圖，並在引導說明中指出：文章整體內容應包含：一、對於上列圖表顯示的類型喜好，簡要說明你的理解是什麼？二、將這樣的理解結合你的經驗或見聞，寫下感受或想法。引導說明，其實就是寫作方向的規範，高分的作文，必定會將其所要求的條件，完整寫入到作文中，才算是真正成功地解碼題目。

第三招：看懂圖表題，是「必須回應」還是「參考舉例」

除了 112年的戲劇類型統計圖以外，113年的圖表是六個廣告標題，114年則是倉鼠圖。而圖表並不會憑空存在，它的存在只有兩種目的：必須回應或參考舉例。必須回應類的題目核心概念來自圖表，忽略就等於跑題，一定要寫入，且要扣緊。參考舉例類的圖表，常列出多個選項或情境，不必全寫，挑1至2個最有感觸的深入發揮即可。圖表題已經是現在考試的趨勢，考生在練習時不可不慎。

掌握以上審題三招，順利解碼會考作文考題！