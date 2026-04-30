科學人／移民月球過第二人生？身體走樣是第一步…天天運動也沒用

過去的阿波羅任務，比較像是去月球快閃一趟，插完旗、留下一串腳印就回來。現在，美國航太總署（NASA）透過阿緹米絲計畫（Artemis），想做的卻是另一件事：把月球變成可以長期停留的據點。2026年的阿緹米絲二號（Artemis II）已展開載人繞月任務，目的是驗證太空船、導航與生命維持系統，是否真的足以安全把人送進深空。

這代表人類探索月球的方式正在改變。我們不再只是去一趟、看一看，而是開始認真思考，能不能在那裡生活、工作，甚至待上好幾週或好幾個月。NASA也規劃投入數十億美元打造月面基地。不過，在這些宏大藍圖成真之前，有個很現實的問題得先面對：我們的身體，真的準備好住上月球了嗎？

六分之一重力，身體會慢慢走樣

月球重力只有地球的六分之一，聽起來好像很省力，實際上卻未必是好事。肌肉因為不用像在地球上一樣出力，久了會萎縮；骨頭承受的壓力減少，骨密度也會一點一點流失。

更麻煩的是，低重力影響的不只四肢，還會改變血液和體液在體內的分布。原本在地球上仰賴重力協助的循環系統，到了月球可能得重新適應。這可能影響大腦供血，也增加神經與血管系統出問題的風險。

偏偏這些變化往往不會立刻讓人察覺。太空人也許當下覺得一切正常，但身體其實已經在悄悄改變，有些影響甚至可能要等回到地球後才會真正浮現。

少了地球保護，輻射、月塵和孤立壓力一起來

在地球上，我們有磁場替自己擋下不少宇宙輻射；到了月球，這層保護幾乎等於沒有。長時間暴露在高能粒子之下，可能造成DNA受損、免疫功能下降，還可能對心血管和大腦帶來長期影響。

除了輻射，月塵也是很棘手的麻煩。這些細小顆粒不只容易飄散，形狀還很尖銳，可能刺激肺部和皮膚，甚至干擾設備運作。再加上月球表面的劇烈溫差、封閉環境，以及長時間與外界隔絕帶來的心理壓力，月球生活其實不是單一挑戰，而是一整套壓力同時上身。

想住月球，得靠運動、飲食和人工重力撐場

好消息是，人類的身體其實很會適應環境。壞消息是，這種適應不能放著它自己來，必須靠一整套對策幫忙。

目前最重要的做法還是運動。國際太空站（International Space Station）的太空人每天大約要花兩小時訓練，盡量維持肌肉量、骨密度和心血管功能。不過到了月球，因為重力條件不同，運動設備和訓練方式都得重新設計。

飲食也很關鍵。未來太空人可能不再只是吃統一配給的菜單，而是依照個人體質和生理狀況，安排更精準的營養策略，幫助對抗骨質流失、肌肉退化與輻射造成的壓力。

另一個更具未來感的做法，是利用短半徑離心機（short-radius centrifuge）製造短時間的人工重力，讓身體暫時回到比較接近地球的受力狀態，協助穩定心血管與神經系統。

月球不是終點，而是人體極限測試場

長期住在月球，聽起來像是人類文明邁向新階段的重要里程碑，但從生理角度來看，它更像是一場全身性的壓力測試。從骨骼、肌肉到免疫系統、神經系統，幾乎沒有哪個器官能置身事外。

如果人類真的能在月球上維持健康、穩定生活，這不只是登月成功而已，而是代表我們開始具備跨星球生存的能力。那將成為前進火星，甚至更遙遠宇宙的關鍵一步。

（本文出自2026.4.7《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）