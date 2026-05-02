科學人／塑膠微粒有解了？研究：韓式泡菜「1成分」能幫身體排塑

這幾年，微塑膠汙染幾乎已成了日常焦慮的一部分。你知道它可能出現在海裡、瓶裝水裡、食物裡，最後也可能進到自己肚子裡。更麻煩的是，比微塑膠還小的奈米塑膠，因為尺寸更細微，可能更容易穿過腸道屏障，進入身體更深處。

近日，韓國研究人員提出一個頗有意思的潛在解方：來自辛奇（韓式泡菜）的乳酸菌，可能能在腸道中先與奈米塑膠結合，再讓它們隨排泄物離開體外。

主角是辛奇裡的菌

這項研究由世界辛奇研究所（World Institute of Kimchi）主導，研究團隊鎖定的是一株從辛奇中分離出的乳酸菌：腸膜明串珠菌（Leuconostoc mesenteroides）CBA3656。研究人員想知道，這株菌能不能和聚苯乙烯奈米塑膠（polystyrene nanoplastics, PS-NPs）結合，進而減少它們在腸道中的停留。

之所以會盯上奈米塑膠，是因為它們比一般微塑膠更小。奈米塑膠通常小於1微米，微塑膠則小於5毫米，兩者都是大型塑膠在環境中碎裂後產生的。這些粒子現在已經常在食物和飲水中被檢出，也讓人開始擔心：它們會不會穿過腸道，慢慢累積在腦、腎等器官裡

在模擬腸道裡還真的有用

研究先在實驗室裡比較不同菌株的表現。結果顯示，CBA3656對奈米塑膠的吸附率達87%，和參考菌株清酒乳桿菌（Latilactobacillus sakei）CBA3608的85%差不多。若只看這一步，兩者看起來其實不分上下。

但一進入模擬人體腸道的條件，差距就出來了。參考菌株的吸附率直接掉到3%，CBA3656卻還保有57%。這表示它不是只會在理想的實驗條件裡表現漂亮，而是到了更接近真實腸道的環境後，仍能維持不錯的結合能力。這一點很重要，因為腸道從來不是一個安穩單純的地方，而是充滿消化液、酸鹼變化和各種微生物競爭的複雜現場。

小鼠實驗見真章

研究團隊接著用無菌小鼠做實驗，想看看這種結合能力有沒有可能反映在實際排出上。結果顯示，和沒有補充益生菌的小鼠相比，補充CBA3656的雄鼠和雌鼠，糞便中的奈米塑膠量都增加到兩倍以上。

這個結果的重要性在於，研究看到的不只是乳酸菌能和奈米塑膠結合，而是補充這株菌的小鼠，糞便中的奈米塑膠確實更多。這意味著，乳酸菌可能在腸道裡先與奈米塑膠結合，再讓它們隨排泄物離開體外，從而減少這些粒子在腸胃道停留的時間。相較於單純的吸附測試，這個結果更接近實際生理作用。

先別急著把辛奇當成排塑神器

這篇研究值得注意之處，在於它擴大了乳酸菌可能扮演的角色。過去，人們多半從發酵功能、風味形成或腸道健康來理解這類微生物；如今，研究則顯示，它們也可能與環境污染物產生互動。研究團隊因此指出，塑膠污染已不僅是環境問題，也逐漸成為公共健康議題，而來自傳統發酵食物的微生物，或許能提供一條新的生物學途徑。

不過，現階段仍須審慎看待。這項研究的證據主要來自實驗室測試與動物模型，尚不足以直接推論人類只要多吃辛奇，就能有效清除體內塑膠。較合理的解讀是，研究找出一株具有應用潛力的辛奇來源乳酸菌，未來或可發展為降低奈米塑膠在腸道中累積的益生菌策略。至於這條路線能否真正轉化為人體應用，仍有待後續研究進一步驗證。

（本文出自2026.4.1《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）

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