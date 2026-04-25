科學人／地球其實只養得起25億人？人類早已全面超載

一項由澳洲弗林德斯大學（Flinders University）生態學家科里．布萊德肖（Corey Bradshaw）領軍的研究指出，人類目前的規模與資源使用方式，早已超出地球長期能承受的範圍。

生態學上有個概念叫「環境承載量」（carrying capacity），指的是在既有資源與再生速度下，一個環境能長期支撐的最大族群數量。問題是，人類很會突破環境的極限，特別是靠科技和化石燃料，硬是把承載上限往上撐。

化石燃料撐起來的人口爆炸，其實只是暫時外掛

研究指出，20世紀人口快速暴增，很大一部分是因為化石燃料的使用。從農業肥料、交通運輸到工業生產，這些能源等於幫人類「預支」了未來的資源。

也就是說，我們之所以能養活這麼多人，很大程度仰賴不可持續的資源使用。一旦消耗速度長期超過再生速度，系統遲早會失衡，問題只是何時顯現。

人口還在增加，但成長動能其實已經變了

研究分析過去兩百多年的人口數據，發現一個關鍵轉折：1960年代開始，全球人口成長率不再持續上升，反而逐漸趨緩。

這代表我們進入一個「人口成長效益遞減」階段，也就是說，人口變多不再等於發展更快。即使總人口還在增加，整體系統其實已經開始出現壓力與限制。

研究預測，如果趨勢持續，全球人口可能在2060到2070年代之間達到約117億到124億的高峰。

地球理想只養得起25億人

這項研究最震撼的地方在於，它不只估算「極限值」，還提出「最佳承載量」。

極限上，地球大約可以撐到120億人，但那是在戰爭、飢荒與疾病等代價下的上限；如果要維持基本生活品質與永續，研究團隊估算的理想人口其實只有約25億。

而現在，全球人口約83億。這個巨大落差，正反映在現實世界的各種壓力上：水資源短缺、生態崩潰、動物族群減少，以及氣候變遷。

問題不是未來，而是現在已經開始了

研究指出，全球氣溫異常、生態足跡與總排放量的變化，與人口規模的關聯，比起人均資源消耗更能解釋這些趨勢。

換句話說，問題不只是我們怎麼用資源，而是人數本身就已經太多。聯合國甚至警告，全球已進入「水資源破產」狀態。

不過，研究者也強調，這並不是沒有解方。透過改變能源使用、土地管理與飲食結構，仍有機會讓人類社會回到較可持續的軌道。

只是，時間正在變少，而這場超載，已經正在發生。

（本文出自2026.4.9《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）

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