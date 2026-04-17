好讀周報／最後一場畢業典禮…少子化影響 日本偏鄉學校熄燈、鐵道停運

文／陳韻涵輯

新聞故事：受少子化影響，擁有全日本最長校名的「篠山小中學校組合立篠山小‧中學校」日前舉行最後一場畢業典禮，並將於2027年春季正式關閉。另外，日本鄉村人口外流的情況嚴重，過去30年來，日本全境已有1366公里的鐵路軌道因人口減少而停運，約占全國鐵路網的5%。

「讀賣新聞」報導，位於高知縣宿毛市與愛媛縣愛南町交界處的這間學校，正式名稱為「高知縣宿毛市愛媛縣南宇和郡愛南町篠山小中學校組合立篠山小・中學校」。校名超長的主要原因是學區橫跨兩個縣，必須完整標註兩地行政區。對歷屆校友而言，練習背誦這串冗長的讀音是入學後的「必修課」。填寫文件時經常感到困擾，卻也是校友們對家鄉的獨特集體記憶。

回顧歷史，該校1949年創立中學部，1952年成立小學部，分別見證了兩縣居民跨越行政邊界、和諧共處的深厚情誼。在1950年代尾聲的鼎盛時期，校內曾有超過300名學生在同一片校地上奔跑，但隨著城鄉發展失衡，學生人數不斷下降。到了2025學年度，全校只剩9名學生，校方4月已宣告暫停營運，未畢業的學生全數轉往愛南町的其他學校就讀。

偏鄉機能消亡並非特例，基礎交通建設也出現類似情況。「共同社」報導，過去30年間，全日本已有1366公里的鐵路軌道因人口減少而被迫停運，約占全國鐵路網的5%。

國土交通省數據顯示，廢線趨勢明顯加速，1996年到2006年廢棄387公里，2006年到2016年有445公里停運，時至2025年增至534公里，其中又以人口凋零嚴重的北海道情況最嚴重。

同樣在過去30年間，日本各地新增約1913公里的鐵道，但其中近60%皆為高經濟價值的新幹線，顯示基礎建設資源正向都市傾斜，偏鄉的末梢交通則迅速乾涸。

茨城縣「流通經濟大學」教授那須野育大（Ikuhiro Nasuno）示警說道，不應將鐵路虧損視為單純的企業營運問題，而要看成公共運輸系統的問題。他強調，地方政府必須主動介入管理，思考鐵路在社區中的定位。