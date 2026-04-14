好讀周報／印度啟動人口普查 近百年來首度全面登錄種姓資料

文／陳韻涵輯

新聞故事：印度4月起展開第一階段全國人口普查，這是印度2011年來首次啟動人口普查，也是1931年以來，首度全面登錄種姓資料。人口普查結果攸關政策制定與資源分配，也是重塑政治代表結構的基礎與根據。

印度此次人口普查原訂2021年進行，但因為新冠肺炎疫情影響延後行政作業與後勤調度，一直拖到現在才正式啟動。預計動員超過300萬名政府人員，涵蓋數千個城鎮與數十萬個村落，規模空前。

印度人口已從2011年的12.1億人，成長至超過14億，並在2023年超越中國，成為全球人口最多國家。聯合國統計，印度人口約占全球總數的17.79%。

印度時報報導，此次普查分兩階段進行，第一階段聚焦住房條件與家庭設施，民眾需回答約33題，內容包括飲水來源、照明設備、廁所設施、通訊及交通工具等，且須留下手機號碼。第二階段預計明年展開，屆時將蒐集更詳細的人口資料，如教育程度、經濟活動、搬家情況、生育率，以及備受關注的種姓資料。

此次普查首次全面數位化，除傳統的戶籍調查外，民眾也可以透過智慧手機或電腦，自行登入多語言平台填寫並提交相關資料，系統會結合GPS技術驗證。

本次普查的另一重大變革，是將全面蒐集種姓資料。種姓制度是印度歷史悠久的社會階級，長期影響資源分配、教育機會與社會流動。雖然種姓制度已於1947年在印度脫離英國殖民獨立後，從法律層面廢除，但種姓階層仍影響著印度社會。

1951年以來，印度人口普查僅統計「表列種姓與部落」等弱勢群體，未全面涵蓋所有種姓，此次普查因此被視為近百年來最巨大的改變。紐約時報分析，全面統計種姓不僅觸及政治敏感議題，但完整的種姓數據可能影響社會福利政策分配與配額制度，牽動政治權力結構。

此外，人口普查結果也會促使印度政府重畫選區。隨著印度人口快速成長，國會與地方議會席次可能增加。印度長期缺乏最新人口基準數據，政策制定仰賴抽樣調查。經濟學者德什潘德（Ashwini Deshpande）說：「此次人口普查非常重要，它將提供最完整的人口生活樣貌，如果缺乏準確數據，將影響福利制度與公共支出分配。」