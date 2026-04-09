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新聞中的公民與社會／全球供應鏈高度連動…石油受區域衝突影響 全台最大米商包裝袋告急

聯合新聞網／ 台南一中廖翠雰老師／撰寫
塑膠袋之亂延燒，連散裝米塑膠包材也漲價、缺貨，雲林縣西螺鎮農會不諱言，若漲勢持續，「米價調整恐難避免」。(記者陳雅玲／攝影)
塑膠袋之亂延燒，連散裝米塑膠包材也漲價、缺貨，雲林縣西螺鎮農會不諱言，若漲勢持續，「米價調整恐難避免」。(記者陳雅玲／攝影)

一、時事掃描

全台最大米商包裝袋告急 價格翻倍漲、供貨砍半恐釀米價上漲

中東戰事延燒衝擊石油供應鏈，國內塑膠包材嚴重缺貨、價格飆漲，連帶影響民生物資供應。全台最大米商「三好米」所屬億東企業首當其衝，每月真空包材成本暴增一倍，上游供貨量更減半，現有庫存僅能支撐至5月，若情勢未解，不排除改變銷售模式。【2026/3/30聯合報】

二、命題趨勢

中東為全球石油供應核心區域，區域衝突往往推升國際油價，帶動生產成本上升，導致供給減少與物價上漲；在全球供應鏈高度連動下，衝擊迅速外溢至各國市場，引發囤貨與價格操控等現象，促使政府強化市場監管機制。本新聞命題焦點：成本變動與供給函數、預期形成與需求變動、市場失靈與政府管制。SDGs目標：SDG8合適的工作及經濟成長、SDG12責任消費與生產、SDG16和平正義與健全制度。

三、牛刀小試

受美伊衝突升溫影響，國際油價上漲，塑膠原料成本隨之提高，導致我國米商包材價格翻倍且供應減半。部分業者考慮改用替代包裝方式，而國人開始提前購買白米。行政院表示將關注是否有業者囤積居奇，並指示相關單位處理。根據上述情境，下列敘述那些正確？(多選)

(A)由於包材價格上升提高成本，將使袋裝白米供給曲線整體向左移動

(B)替代包材價格上升提高包裝成本，將導致白米市場之需求隨之減少

(C)石油價格上升提高上游原料成本，將帶動塑膠供給曲線整體向右移動

(D)消費者基於未來價格可能上升之預期心理，將增加當期白米購買需求

(E)業者若透過囤積商品以影響市場價格形成，可能涉及違反公平交易法

答案：ADE

解析：(A)包材成本上升→生產成本增加→供給減少→供給曲線左移(B)替代包材價格上升影響的是生產成本(供給)，非需求(C)石油價格上升→塑膠生產成本提高→供給線應左移而非右移(D)預期價格上升→消費者提前購買→當期需求增加(E)業者囤貨影響價格→可能構成不公平競爭行為，受公平交易法規範。

四、歷屆試題

2025年以色列宣布打擊伊朗多個軍事目標與基礎設施，稱本次行動代號為「崛起之獅」，伊朗也考慮封鎖荷莫茲海峽作為報復。若伊朗真的進行封鎖，某學者想要比較兩國分別的行動，對國際原油價格的影響。研究資料發現中東主要國家原油出口大部分要經過荷莫茲海峽，且找到一份這些國家每天原油生產量的資料(圖12)。若該學者以供需架構比較兩國行動對國際原油價格的影響，最可能的結論是什麼？其完整的供需推論內容如表3，但仍留有甲、乙二項空格區。請在作答表之甲空格區填入適當文字，再於乙空格區勾選正確選項，以完成整個論述。(2026學測)

答案：

中東 石油 油價

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