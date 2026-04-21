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科學人／你會把生命跟健康交給AI 嗎？專家這麼說

科學人／ 文‧洪志良
圖/科學人
圖/科學人

AI真的「會思考」嗎？還是它其實只是超強版的文字接龍？《科學人》錄製了一系列「不懂就問科學人」影音，期望以輕鬆、有趣、零門檻的方式，解答你心中有關科學的各種疑問。第四集邀請中華民國人工智慧學會理事長蔡宗翰，江湖人稱：AI界李白。在這一集中，他將解答為什麼AI很聰明？以及用AI寫作業可以直接交嗎？老師、醫生、作家會被取代嗎？以下是影片的訪談內容。

為什麼大家都說AI很聰明？它真的會思考嗎？

AI現在在人類各大考試上，都已經追平或是超過人類的水準。至於它會不會思考呢？其實它的基本原理是一個文字接龍器，它看過非常多的人類知識結晶，當你問它問題的時候，它會回答你。

現在開始有一個趨勢，就是有一種叫推理的AI。科學家把人類推理的過程整理起來，讓AI進行學習，所以AI在回答問題的時候，確實最先進的模型可以做到部份思考。但它的思考路徑跟人類思考路徑，可能是不一樣的。AI的思考路徑，更多是偏向於理性跟邏輯的思考，但是人類可能會加上一些感性的部份，或是共情的部份。所以這就是AI思考跟人類思考最大的差別。

如果我打字太隨便，AI會不會聽不懂？怎麼提問才最有效呢？

不同的年份可能會有不同的答案，這個問題如果在2023年，確實就是如果你只是簡略地打字，它可能真的聽不懂，可是現在AI模型已經越來越聰明了。例如問NVIDIA今天會不會漲？在2023年的AI模型，可能搞不懂什麼叫NVIDIA，可是在2025年的AI模型，自己會去腦補一些東西，你問的大概是明天會不會漲，所以它就會把明天這樣的一個資訊，把它做為回答的時候一個參考的資訊。

今天的AI模型因為它很聰明，所以當你沒有講的東西，它也會能夠幫你補進去。當然，你如果可以把所有問題裡面，所有該提供的資訊都講得很清楚，它可以直接回答你，回答得非常好。但是如果你沒有講清楚，現在AI模型都很聰明，它可以像聽過很多人問問題的一位專家一樣，還是可以給你很準確的答案。

如果AI只是文字接龍，為什麼它會寫詩、寫程式？甚至考試比人還強？

因為它看過的文字資料實在太多了，它把人類從廣泛到專業所有的知識，幾乎全部都看過了，看久了以後就學會了，這一個字完接下來是什麼字。就像是OpenAI的科學家發現，機器如果可以知道2＋3＝？，要填的是5。它其實就已經學會了加法，所以在這樣的過程中，像詩也是一種接龍，程式也是一種接龍。至於考試，你也是看到題目，然後就知道要去接答案。

為什麼它能夠把這些模式抽象化呢？因為我們現在的AI模型，都是一個非常複雜的人工神經網路，裡面都有上兆個人工神經元，在裡面做抽象化的動作。所以AI就可以完成，這些跟我們人類在做的事情一樣難的任務。

如果我叫AI幫我寫作業，它寫出來的東西直接能交作業嗎？

這有兩個層次，第一個它寫出來的品質是不是能交作業，第二個是它在法規上或說在學術倫理上是不是可以遞交的。

所以如果叫AI幫我們寫一篇作業，是屬於這種感受性的話，那可能非常危險。因為它可能會把一些不同時空的東西混在一起，例如我曾經叫AI幫我寫一篇故宮參觀的心得，結果AI錯把台灣故宮認為是中國北京的故宮。

所以它就寫了一些北京故宮的一些文物跟一些特色，而你拿這樣東西去交，一定是會完蛋的。用AI可以給你一些靈感，甚至它可以幫你產生一篇草稿，但是裡面每一字、每一句，你一定要自己要去檢查。（洪志良 整理）

本集訪談影音

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（本文出自2026.4.1《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）

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