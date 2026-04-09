Meta AI安全研究員Summer Yue把Gmail帳戶交給OpenClaw，請它建議哪些信件可刪，並明確指示：「在我說可以之前，不要執行。」結果過了一段時間，它無視指令，開始逐封刪除。她放下手機，衝到Mac Mini 前拔掉電源線。連AI安全專家都擋不住。

龍蝦是什麼？

OpenClaw是能操控你電腦的 AI Agent，社群暱稱龍蝦。那種養寵物的感覺，是很多人第一次體驗 AI Agent 時最深刻的感受。

它最特別的是你可透過 LINE直接下達指令、載入別人做好的技能模組、半夜自己醒來執行任務、跟其他龍蝦交換意見。

AI Agent真正的改變，是讓 AI從「對話」走向「工作」。也因此，現階段產業的重點不是追逐更聰明的模型，而是怎麼跟既有工具整合、做出好用的介面。這也預告了接下來 AI Agent 的發展方向。

龍蝦的開發者已經加入 OpenAI；NVIDIA也發布了同類型的企業版工具NemoClaw。

我在Generative AI年會的3月小聚，邀請了四個人來分享怎麼用龍蝦：

演算藝術家吳哲宇把人生片段灌進Obsidian（筆記軟體)，再接上龍蝦，養出一個叫Muse的數位分身。這個分身能降維投影成為他的官網、履歷、研究申請書。要更新網站，在Discord說一聲，它便直接連AWS部署完成。

AILogora 創辦人黃琪婕讓龍蝦扮演一人公司的CPO、COO、CTO。會議記錄寄到龍蝦的Gmail，它自動整理進Notion、在Linear開票；CPO監看數據發現問題，跟 CTO「吵架」後直接上GitHub發issue。每天省兩、三個小時，代價是累計超過800美元的 API 費用，以及系統被搞壞、重灌了三次。

Sammy Lin是忙於育兒的爸爸，自由時間只存在於通勤中的兩小時。他在火車上打字、開車用語音，一個月產出三個網站、三個開源工具、十八篇文章，是以前一年也做不出來的生產量。順道一提，連他太太也用龍蝦管家事排程。

講師黃宗浩分享他的學生在LINE群組裡裝了龍蝦，讓其他原本不會用AI的司機自然開始跟它互動，發現它能規劃派車路線。想讓更多人使用AI，不需要教學，降低門檻比增加功能更重要。

聽了不同的龍蝦大法，你也想嘗試嗎？安裝平均五小時。龍蝦是個殼，背後驅動的模型你可任選，目前主流是 ChatGPT、Claude、MiniMax（中國）。別裝在主力電腦上，買一個獨立的 Mac Mini，記得為你的龍蝦申請獨立的 Gmail 帳號。龍蝦很強，而且只會更強。在你把電腦交給它之前，記得守住你的最後一道防線：電源線。

延伸閱讀 打造工業機器人的AI助手

生成式AI翻轉企業生產力

（本文出自2026.4.1《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）