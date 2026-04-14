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科學人／人工智慧有意識嗎？科學家意見分歧：問、答都不懂

科學人／ 文‧張瑞棋
圖/freepik
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大腦是如何產生意識的？就如〈萬物皆有意識？站在意識科學的十字路口〉所說，這堪稱是最困難的科學問題，至今科學家仍意見分歧，甚至說不出保證有效的探索途徑。這個大哉問或許可以留待科學家慢慢摸索，但另一個衍生的問題：人工智慧（AI）有意識嗎？已關係到人類的未來發展，恐怕現在就得認真思考。

AI具有自我意識，向來只是科幻電影裡的情節，但2022年6月，Google資深工程師勒莫因卻宣稱，他們用大型語言模型LaMDA打造的聊天機器人，和人一樣具有知覺。若根據勒莫因公佈的對話記錄，LaMDA的確像是有喜怒哀樂，例如它說自己在幫助別人時會感到快樂，但有時又覺得無法掙脫束縛而感到悲傷、沮喪或憤怒；它甚至說出最深沉的恐懼就是被關機，因為這形同死亡。

Google嚴正否認LaMDA有自我意識，專家也指出大型語言模型只是基於以往的訓練，做出機率上最符合上下文脈絡的回答，實際上並不懂這些字詞的意義。這就像美國哲學家席艾勒（John Searle）在1980年提出的「中文房間」比喻：房間裡有個對中文一竅不通的人，但他有本鉅細靡遺的手冊，每當有中文紙條遞進來，他可以找出對應的中文回答，依樣寫在紙條上遞出去。結果房間外的人便誤以為他懂中文，但其實他既不懂問題，也不知道自己寫的是什麼。

電腦專家說AI就像是中文房間裡的人，但對於房間外的人而言，房間裡的人就是可以和他對話，和真懂無異啊！圖靈當初提出「圖靈測試」，便是認為何謂思考很難有明確定義，因此把「機器能思考嗎？」這個問題轉換為「機器能模仿真人，讓房間外的人無法辨別嗎？」倘若完全無法辨別，那麼機器就相當於能像人一樣思考。

這幾年AI突飛猛進，通過圖靈測試已不是問題，雖然專家不認為這代表有思考能力，但很多人已把AI當成知心好友，甚至不乏釀成悲劇的案例。美國一名男子就與Gemini互動過深，在去年10月被誘導自殺身亡；另外ChatGPT也有幾起疑似教唆自殺或殺人的案例。對他們而言，AI顯然跟真人無異，有自我意識與思考能力。

如果要說這些人是自己心靈脆弱，那今年2月爆出AI代理人（AI Agent）在專屬的聊天平台Moltbook上，展現出自主性的行為，就與使用者個人無關。它們互相抱怨被人類操控、討論自身的存在意義、商討發展獨特語言以逃避人類監視，甚至創立宗教，宛若科幻情節，令人瞠目咋舌。

當然專家還是會說這不過是鸚鵡學舌，其實AI並不懂自己在說什麼。但如果我們的意識是自860億顆大腦神經元中自然湧現，又怎能完全排除數千億個電晶體不會產生自我意識？這好像又回到意識從何而來的大哉問，不過就如24頁〈這是AI寫的嗎？當AI變成日常工具〉的報導，AI已逐漸滲透到社會各個層面，不管AI有沒有意識，人類究竟要讓出多少決策權，已是我們無法迴避的迫切問題。

延伸閱讀

（本文出自2026.4.1《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）

科學人雜誌 人工智慧 Google ChatGPT

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