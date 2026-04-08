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圖表看時事／癌藥霸榜2025年藥費排名 瘦瘦針搭減重熱潮衝進前十

聯合新聞網／ 記者沈能元李樹人／台北報導
肺癌標靶藥「泰格莎」是台灣銷售金額最高藥物榜首。(圖／藥師提供) 沈能元
肺癌標靶藥「泰格莎」是台灣銷售金額最高藥物榜首。(圖／藥師提供) 沈能元

二○二五年全台暢銷藥物排行出爐，在前十大藥品中，癌症用藥占六名，肺癌標靶藥物「泰格莎」連續四年位居榜首，去年販售金額高達五十六億多元，創下單一藥物年度銷售紀錄。此外，瘦瘦針「胰妥讚」搭上減重熱潮，竄升極快，前年十七名，去年則擠至第十名。

二十年前，暢銷藥物排行榜的前十名藥物幾乎都與高血壓、高血脂、高血糖等疾病有關，那時「脈優」、「立普妥」、「冠脂妥」為藥廠的金雞母。隨著罹癌人數逐年增加，二○○九年藥物銷售名次中，癌症用藥首次與慢性三高藥物平起平坐，各有六項擠進榜內。

在二○二五年暢銷藥物排行榜中，前十名藥品中，僅剩第八名「保栓通」、第十名「胰妥讚」與慢性疾病有關，而癌症用藥則有六項之多，顯見癌症標靶、免疫治療等昂貴藥物，早已穩居台灣藥品主流地位。台灣癌症基金會總監馬吟津表示，癌症已經成為國人最沉重的健康負擔，抗癌新藥有效續命，讓癌症成為慢性疾病，也讓銷售金額居高不下。

肺癌標靶藥物「泰格莎」被喻為台灣有史以來銷售金額最高的藥品，二○二二年位居榜首，當時銷售金額為三十一億四六○○多萬，到了二○二五年飆升至五十六億多元。胸腔暨重症加護醫學會理事長陳育民表示，此標靶藥物為治療非小細胞肺癌的首要之選，因罹癌人數眾多，一天需服用一顆，每顆藥價超過三千元，如符合健保給付資格，每年患者一個月可省九萬元。

陳育民指出，愈來愈多臨床研究實證，肺癌病人於手術後使用「泰格莎」作為「輔助性治療」，可降低復發風險，未來如果納入此適應症，用藥人數更多，銷售金額勢必再創歷史新高。

在十大銷售藥品排行中，癌症免疫藥物就占三名，分別為「吉舒達」、「保疾伏」、「癌自禦」，肝癌醫學會理事、林口長庚醫院副院長李威震表示，二○一七年起，免疫治療逐漸成為癌症治療趨勢，以免疫治療搭配化療，或搭配標靶治療，有效延長晚期癌症患者存活率。

李威震說，以往晚期癌症治癒率僅百分比個位數，但使用免疫治療，治癒率可至百分之十，腫瘤可縮小百分之十至卅不等，患者可與腫瘤「和平共存」。如肝癌晚期患者原先存活期僅三至六個月，使用免疫藥物後延長生命，更有三成患者腫瘤縮小或消失，呼籲即便是癌症晚期患者也不要放棄治療。

受外界矚目的瘦瘦針「胰妥讚」自二○二四年第十七名，大幅上升至去年第十名。肥胖醫學會理事、減重醫師蕭敦仁說，主因是民眾對減重需求大增，且該藥品為用於難以控制糖尿病患者的唯一健保給付藥品，兩者相輔相成，使其銷售金額不斷創高，排名也大幅上升。

至於，乳癌藥品「癌思停」於去年銷售金額略為下降，排名也退後一名。林口長庚醫院乳房醫學中心主治醫師陳訓徹說，癌思停主要用於三陰性乳癌，以抑制血管新生，目前屬於第二線用藥，或當癌細胞轉移時才會使用，但由於健保給付條件較為嚴格，又有其他藥物可以替代，因此，用量及銷售金額遠不及第一線免疫藥物「吉舒達」。

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